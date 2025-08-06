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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас и Наzима удивили поклонников дуэтом

Казахстанские исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 05:16 Фото: Instagram/kair_n/13nazima
Казахстанские исполнители Кайрат Нуртас и Наzима готовят общий музыкальный проект, сообщает Zakon.kz.

Эту новость певица опубликовала на своей странице в соцсетях, где она поделилась моментами создания трека.

Фото: Instagram/13nazima

В Instagram-stories Наzима вместе с Кайратом репетируют и записывают новую композицию в студии. О том, как будет называться песня, пока неизвестно, но поклонники дуэта ожидают что-то грандиозное.

До этого знаменитости уже выступали вместе.

Ранее новая публикация жены Мейржана Туребаева восхитила поклонников.

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Аксинья Титова
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