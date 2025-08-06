Кайрат Нуртас и Наzима удивили поклонников дуэтом

Казахстанские исполнители Кайрат Нуртас и Наzима готовят общий музыкальный проект, сообщает Zakon.kz.

Эту новость певица опубликовала на своей странице в соцсетях, где она поделилась моментами создания трека.

Фото: Instagram/13nazima

В Instagram-stories Наzима вместе с Кайратом репетируют и записывают новую композицию в студии. О том, как будет называться песня, пока неизвестно, но поклонники дуэта ожидают что-то грандиозное.

До этого знаменитости уже выступали вместе.

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