Театр имени Наталии Сац завершил 81-й театральный сезон особым представлением

Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац завершил 81-й театральный сезон особым представлением – закрытым капустником "САЦ. Хроника одного переезда".

Финальным аккордом 81-го театрального сезона стало необычное театральное шоу для сотрудников и самых преданных зрителей театра. При полном аншлаге Театр имени Наталии Сац представил капустник "САЦ. Хроника одного переезда" – своеобразное возвращение к истокам, в котором были собраны лучшие моменты сезона. С присущими им искренностью, самоиронией и юмором артисты напомнили об одном из самых непростых, но вместе с тем исторически значимых периодов в жизни театра.

Фото: театр имени Н. Сац

В 2024 году коллектив театра покинул родное здание на улице Шаляпина, которое закрылось на реконструкцию, и начал работу на разных творческих площадках города. За это время артисты сыграли сотни спектаклей на сценах Корейского театра музыкальной комедии и Немецкого драматического театра, театра LTE, Almaty Theatre, университета "Нархоз" и Дворца школьников. Новые условия требовали от коллектива не только профессионального мастерства, но и способности ежедневно находить решения в самых неожиданных ситуациях.

Фото: театр имени Н. Сац

Капустник стал своеобразной летописью этого времени. Со сцены звучали воспоминания о переезде, репетициях в непривычных пространствах, напряженном графике, а также о том, как, несмотря на все трудности, театр продолжал жить, творить и встречаться со своим зрителем.

Особое место в программе заняли воспоминания о значимых событиях 81-го театрального сезона: премьере "Грамматика любви", гастролях по городам Казахстана, об участии в Больших гастролях и Большом детском фестивале в Москве, а также праздновании 80-летнего юбилея театра, которое состоялось в Астане на сцене театра "Астана Балет".

Фото: театр имени Н. Сац

Зрители стали свидетелями ярких концертных номеров и услышали множество забавных закулисных историй и баек, которые обычно остаются за пределами сцены и театральных афиш.

"Представление "САЦ. Хроника одного переезда" стало искренним признанием в любви театру, профессии и зрителю, который все эти годы остается рядом с коллективом, разделяя с ним и радости, и испытания. 81-й театральный сезон завершен. Впереди – новые встречи, премьеры и долгожданное возвращение домой!" – заключили в театре.