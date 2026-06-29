Домбра, жыр и цифровые технологии: в Астане пройдет масштабный концерт "Асыл мұра"

В Астане в рамках Национального дня домбры 5 июля в 17:00 часов во Дворце мира и согласия состоится концерт "Асыл мұра". Культурный проект, который организуется уже в пятый раз, запланирован накануне Дня города, передает официальный сайт акимата столицы.

"Асыл мұра" направлен на демонстрацию историко-культурной ценности национального искусства, преемственности региональных исполнительских школ и значимости домбрового наследия в современном культурном пространстве.

Цель мероприятия – популяризация традиционного музыкального искусства нашего народа, формировавшегося веками, возрождение редко исполняемых произведений и укрепление преемственности поколений.

В ходе концерта будут широко представлены Сарыаркинская, Сырдарьинская, Жетысуская, Алтай-Тарбагатайская и Западно-Казахстанская школы казахского традиционного песенного и кюевого искусства. Прозвучат песни, жыры и кюи, отражающие особенности этих пяти исполнительских школ.

В культурном мероприятии примут участие известные деятели искусства и представители традиционного творчества. В их числе: Сержан Мурсайын, Перизат Турарова, Озгерис Шерикбай, Бейбит Мусаев, Ардак Балажанова, Нуржан Жанпеисов, Алмас Алматов, Эльмура Жанаберген, Марат Сугирбай, Кунсулу Турикпен, Айгуль Косанова, Дастан Есентемиров, Айгуль Елшибаева, Казбек Адикей, Медет Салыков, Клара Толенбаева, Гульмира Сарина.

Также на концерте выступят ансамбль "Коркыт", ансамбль танца "Шалкыма", квартет "Дала Sound" и хор Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

На культурном вечере будут использованы передовые цифровые технологии, современная мультимедийная визуализация и элементы искусственного интеллекта.