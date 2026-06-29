#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Домбра, жыр и цифровые технологии: в Астане пройдет масштабный концерт "Асыл мұра"

концерт «Асыл мұра», фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 17:15 Фото: акимат города Астаны
В Астане в рамках Национального дня домбры 5 июля в 17:00 часов во Дворце мира и согласия состоится концерт "Асыл мұра". Культурный проект, который организуется уже в пятый раз, запланирован накануне Дня города, передает официальный сайт акимата столицы.

"Асыл мұра" направлен на демонстрацию историко-культурной ценности национального искусства, преемственности региональных исполнительских школ и значимости домбрового наследия в современном культурном пространстве.

Цель мероприятия – популяризация традиционного музыкального искусства нашего народа, формировавшегося веками, возрождение редко исполняемых произведений и укрепление преемственности поколений.

В ходе концерта будут широко представлены Сарыаркинская, Сырдарьинская, Жетысуская, Алтай-Тарбагатайская и Западно-Казахстанская школы казахского традиционного песенного и кюевого искусства. Прозвучат песни, жыры и кюи, отражающие особенности этих пяти исполнительских школ.

В культурном мероприятии примут участие известные деятели искусства и представители традиционного творчества. В их числе: Сержан Мурсайын, Перизат Турарова, Озгерис Шерикбай, Бейбит Мусаев, Ардак Балажанова, Нуржан Жанпеисов, Алмас Алматов, Эльмура Жанаберген, Марат Сугирбай, Кунсулу Турикпен, Айгуль Косанова, Дастан Есентемиров, Айгуль Елшибаева, Казбек Адикей, Медет Салыков, Клара Толенбаева, Гульмира Сарина.

Также на концерте выступят ансамбль "Коркыт", ансамбль танца "Шалкыма", квартет "Дала Sound" и хор Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

На культурном вечере будут использованы передовые цифровые технологии, современная мультимедийная визуализация и элементы искусственного интеллекта.

Концерт "Асыл мұра", фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 17:15

Фото: акимат города Астаны

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Концерт, Астана
21:06, 04 июля 2025
В Астане прошел вечер национальной музыки "Асыл Мұра"
В Астане пройдет шоу-концерт в честь Дня домбры
18:32, 03 июля 2024
В Астане пройдет шоу-концерт в честь Дня домбры
Как в Алматы отпразднуют Национальный день домбры
09:33, 30 июня 2023
Как в Алматы отпразднуют Национальный день домбры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны составы сборных Казахстана по боксу на чемпионат Азии U19 и U21
17:49, Сегодня
Стали известны составы сборных Казахстана по боксу на чемпионат Азии U19 и U21
Глеб Пугачёв
17:22, Сегодня
18-летний воспитанник казахстанского хоккея был выбран на драфте НХЛ как россиянин
Стал известен состав сборной Казахстана на этап Кубка мира по спортивному скалолазанию
17:03, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана на этап Кубка мира по спортивному скалолазанию
Популярное издание не включило Винисиуса и Холанда в символическую сборную группового этапа ЧМ
16:50, Сегодня
Marca не включила Винисиуса и Холанда в символическую сборную группового этапа ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: