Прославляя домбру, мы возвышаем наше национальное искусство – глава государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента заявил о важности продвижения домбры как национального бренда, передает корреспондент Zakon.kz.

Как подчеркнул глава государства, чтобы стать созидательной нацией, стремящейся к новаторству, мы в первую очередь должны опираться на наши незыблемые ценности, богатую историю и культурное наследие.

"Через несколько дней мы всей страной отметим Национальный день домбры. Это особый праздник, который подчеркивает нашу самобытность и поднимает дух народа, особенно подрастающего поколения. Как писал выдающийся поэт Кадыр Мырза Али, "Нағыз қазақ – домбыра". Действительно, прославляя домбру, мы возносим на пьедестал наше национальное искусство. Домбра, являющаяся нашей священной ценностью, призвана стать уникальным брендом, представляющим наш народ во всем мире", – сказал Токаев.

По его словам, государство не оставляет без внимания развитие духовной сферы.

"В это благородное дело весомый вклад внесли и вы – депутатский корпус. Конечно, в рамках одного доклада невозможно передать весь масштаб и фундаментальную значимость проделанной вами работы", – добавил Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил об уменьшении ценности финансовых средств.