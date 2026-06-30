Токаев заявил об уменьшении ценности финансовых средств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента озвучил новые ориентиры развития страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государств подчеркнул, что Казахстан обязан создать мощную инфраструктуру обеспечения авиатопливом.

"Это очень важная задача, не терпящая отлагательств. Как известно, недавно я совершил визит в Брюссель, где провел переговоры с лидерами Европейского союза. Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Объем грузоперевозок по Среднему коридору за последние шесть лет вырос в пять раз, превысив отметку в четыре миллиона тонн в год. Во многом это стало возможным благодаря развитию морских перевозок и улучшению портовой инфраструктуры. Безусловно, законодательная поддержка со стороны Парламента придала мощный импульс стремительному развитию этой отрасли: с 2023 года было принято восемь законов, а также ратифицирован ряд международных договоров, направленных на всестороннее развитие отрасли. Уверен, благодаря последовательным шагам Казахстан утвердится в статусе надежного энергетического донора и станет одним из ведущих транспортно-логистических узлов в регионе", – сказал президент.

Этому направлению, отметил глава государства, правительство должно уделять исключительное внимание. Еще одной крайне важной, ответственной и неотложной задачей Токаев назвал масштабное строительство. По его словам, чем больше в стране будет возводиться объектов, тем динамичнее будет идти по пути прогресса Казахстан.

"В первую очередь это задача, касающаяся базовой инфраструктуры. Мы должны высокими темпами строить железные и автомобильные дороги, аэропорты, вокзалы, крупные водоочистные и водоснабжающие сооружения, производственные и промышленные предприятия, городские здания и другие объекты. Финансовые средства – ресурс временный, их ценность тает с каждым годом. Их эффективное использование заключается в достижении конкретных результатов и передаче соответствующих объектов будущим поколениям в качестве наследия. Нельзя разбазаривать средства под предлогом создания "социального государства". Такую недальновидную политику наши потомки не поймут и не простят. Другими словами, мы должны превратить Казахстан в одну большую строительную площадку", – добавил Токаев.

Ранее президент озвучил главные задачи энергетического сектора страны.