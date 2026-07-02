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Культура и шоу-бизнес

Солист группы "Иванушки" раскрыл тайну культового хита "Тополиный пух"

Иванушки International, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 17:44 Фото: ВКонтакте/Иванушки International
Российский певец и солист легендарной поп-группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов сделал неожиданное признание о культовом хите "Тополиный пух", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео 55-летний артист разместил в своем Instagram накануне, 1 июля 2026 года.

"Я знаю, каким вопросом ты задаешься, когда ты слышишь песню "Тополиный пух" – "Тополиный пух, он же в июне?" Настал момент истины, рассказываю. Поэт Михаил Андреев написал нам песню "Тополиный пух", а жил он в городе Томске, а в Томске именно в июле клубнями и комками летел тополиный пух. Он и написал "Тополиный пух, жара, июль". А нам июль больше понравился, потому что фонетически июль мягче звучит, чем июнь. Вот и весь ответ. Тополиный пух, жара, 1 июля, поздравляю!" – раскрыл Андрей Григорьев-Апполонов.

Поклонники поблагодарили за раскрытие тайны культового хита, вышедшего летом 1998 года. Они также подчеркнули, что "Тополиный пух" является крутейшей песней всех поколений:

  • "Ну все, расходимся..."
  • "Мой мир уже не будет прежним".
  • "Я родилась в июле. Июль и точка".
  • "Тополиный пух, жара, июнь, июль!"
  • "У нас в этом году вообще пух в мае был".
  • "Ну хоть к 50 я буду спать спокойно теперь".
  • "С вами хоть в июле, хоть в августе, хоть в декабре!"
  • "Новокузнецк не так далеко от Томска, но блин... июнь!"
  • "На днях спорили на работе, вот и ответ сам меня нашел".
  • "Мне часто задают этот вопрос… Буду пересылать видео".
  • "Не важно, какой месяц, главное, все равно лето и песня классная".
  • "С "Иванушками" хоть в любой месяц, тополиный пух, жара, июль".
  • "В каждом городе можно петь по-разному, кому июнь, а кому июль!"
  • "В Питере он и в июле есть. Везде климат разный. Так что все норм".
  • "У нас и в июле тополиный пух! Так что никогда не возникало такого вопроса!"
  • "Тогда с какого моря в Томске дул соленый ветер, унося с собою мысли грустные?"
  • "Андрей, ты надеешься, что после этого видео люди перестанут задавать этот вопрос?"
  • "Все верно, Андрей! "Тополиный пух" – это не только моя любимая песня, но и еще классика".
  • "Я в июне пою "июнь", а сегодня пел "июль". В любом случае – это крутейшая песня всех поколений".
  • "Главное, что мы можем слушать этот хит в исполнении "Иванушек". Спасибо, Андрей, за информацию".
  • "Все принято, по факту. Тополиный пух, жара, июль! Спасибо автору Михаилу за прекрасную песню и вам – за исполнение".
  • "Когда я была маленькая, я не могла понять первые слова песни и мучилась вопросом, что значит "нас свальтимелом"? Песню обожаю".

10 марта 2026 года стало известно, что поп-группа 90-х "Иванушки International" меняет название. Причина – новые правила в России, направленные на ограничение использования англицизмов в публичной сфере. Художественный руководитель группы Игорь Матвиенко уточнил, что слово "International" будет зачеркнуто.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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