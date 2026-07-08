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Культура и шоу-бизнес

Шаман впервые показал, как проходила его тайная свадьба с Екатериной Мизулиной

Шаман, артист, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 15:53 Фото: Instagram/shaman.me
Сегодня, 8 июля 2026 года, в России отмечают День семьи, любви и верности. Именно в этот день известный 34-летний артист Ярослав Дронов, более известный как Шаман, впервые показал кадры со своей свадьбы с 41-летней Екатериной Мизулиной, сообщает Zakon.kz.

По крайней мере, именно так пользователи Сети истолковали видеоролик, посчитав его кадрами с тайного торжества супругов.

Сама свадьба знаменитостей состоялась 5 ноября 2025 года. По данным СМИ, через несколько месяцев они провели закрытое свадебное торжество для близких друзей и семьи.

Известно, что для Мизулиной этот брак стал первым. Ранее Шаман был женат на Марине Ращупкиной, от которой у него есть 11-летняя дочь Варвара, и Елене Мартыновой, с которой развелся осенью 2024 года.

Немного ранее стало известно, что жена 80-летнего Сильвестра Сталлоне призналась, что любит его с первой встречи.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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