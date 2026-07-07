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Культура и шоу-бизнес

От "Рокки" до "Короля Талсы": жена 80-летнего Сильвестра Сталлоне призналась, что любит его с первой встречи

Сильвестр Сталлоне, актер, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:34 Фото: Instagram/officialslystallone
6 июля 2026 года Сильвестру Сталлоне – звезде "Рокки", "Рэмбо" и единоличному "Королю Талсы" – исполнилось 80 лет, сообщает Zakon.kz.

В этот день его третья жена Дженнифер Флавин оставила на странице в Instagram трогательное послание и показала ряд архивных фотографий.

"С 80-летием, любовь моя! С того самого дня, как мы встретились в 1988 году, ты всегда был любовью всей моей жизни. Спасибо тебе за самую прекрасную семью и дом, которые ты мне подарил. Не могу дождаться, чтобы праздновать каждый твой день рождения и быть рядом с тобой всегда. Я люблю тебя!" – написала Флавин.

Сильвестр Сталлоне – живой символ Голливуда. За свою актерскую деятельность снялся более чем в 50 фильмах. 12 июня 2011 года за заслуги в популяризации бокса был введен в Международный зал боксерской славы. В декабре 2025 года за выдающийся вклад в развитие исполнительского искусства награжден медалью Центра Кеннеди.

Чуть ранее российский медиаменеджер Арман Давлетяров эмоционально рассказал о своей поездке в Актобе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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