Асаубаева сыграла на фортепьяно главное музыкальное произведение Казахстана
Фото: Instagram/bibisarachess
Лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева сегодня, 8 июля 2026 года, на своей личной странице в Instagram распространила информацию о том, что начала осваивать новое для себя хобби – играть на фортепьяно, сообщает Zakon.kz.
Лидер нашей женской сборной, делясь с поклонниками этой новостью, заодно и показала свои первые навыки обучения.
Трехкратная чемпионка мира по блицу сыграла гимн нашей страны, попросив своих подписчиков дать оценку ее способностям.
29 июня Бибисаре Асаубаевой от имени президента Казахстана была вручена государственная награда "Барыс" II степени.
А после этого она поднялась на пятое место в обновленном рейтинге FIDE.
Месяц назад 22-летняя шахматистка стала победительницей женского супертурнира в Норвегии.
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