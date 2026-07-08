Асаубаева сыграла на фортепьяно главное музыкальное произведение Казахстана

Фото: Instagram/bibisarachess

Лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева сегодня, 8 июля 2026 года, на своей личной странице в Instagram распространила информацию о том, что начала осваивать новое для себя хобби – играть на фортепьяно, сообщает Zakon.kz.

Лидер нашей женской сборной, делясь с поклонниками этой новостью, заодно и показала свои первые навыки обучения. Трехкратная чемпионка мира по блицу сыграла гимн нашей страны, попросив своих подписчиков дать оценку ее способностям. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bibisara Asaubayeva (@bibisarachess) 29 июня Бибисаре Асаубаевой от имени президента Казахстана была вручена государственная награда "Барыс" II степени. А после этого она поднялась на пятое место в обновленном рейтинге FIDE. Месяц назад 22-летняя шахматистка стала победительницей женского супертурнира в Норвегии.

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