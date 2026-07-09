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Культура и шоу-бизнес

Легенда The Beatles Ринго Старр в 86 лет стал почетным доктором

Ринго Старр, барабанщик, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:47 Фото: Instagram/ringostarrmusic
86-летний барабанщик The Beatles Ринго Старр получил почетную докторскую степень Ливерпульского университета, сообщает Zakon.kz.

Известно, что представитель вуза лично приехал к Ринго Старру в Лос-Анджелес, чтобы провести награждение.

Почетная докторская степень вручалась музыканту на мероприятии, которое проводилось в Садовом парке Беверли-Хиллз и получило название "Событие по случаю дня рождения Ринго Старра во имя мира и любви" (Ringo Starr’s Peace and Love Birthday Event).

На вручении, как сказано в публикации издания РБК Life, канцлер Ливерпульского университета Венди Битлстоун заявила, что для нее большая честь отдать дань уважения Ринго Старру, чья музыкальная карьера, в особенности в составе The Beatles, "помогла сформировать идентичность и всемирную репутацию Ливерпуля".

Ринго Старр – один из самых влиятельных барабанщиков в истории рок-музыки, присоединился к The Beatles в 1962 году, заменив барабанщика Pete Best. Исполнил вокал в нескольких известных песнях группы, включая Yellow Submarine, With a Little Help from My Friends и Octopus's Garden. После распада The Beatles успешно начал сольную карьеру и создал группу All Starr Band, с которой продолжает гастролировать. В 2018 году был посвящен в рыцари и получил титул сэр Ринго Старр за заслуги в музыке.

Немного ранее мы рассказывали, как вместо отдыха на пенсии 87-летний житель румынского города Яссы Виорел Пинтилеску решил провести остаток жизни в университетских аудиториях, чтобы спастись от одиночества и сохранить остроту ума.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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