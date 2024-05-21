Американскому коту присвоили почетную степень доктора литературы
Фото: zakon.kz
Почетную степень доктора литературы вручил в США Университет штата Вермонт коту по кличке Макс, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации издания HuffPost, животное живет в кампусе уже около четырех лет, а студенты приходят в восторг, когда встречают питомца. Кроме того, животное всегда ходит на экскурсии по университету, которые проводят для абитуриентов.
Отмечается, что у Макса есть хозяйка по имени Эшли Доу. Она совсем не против, что пушистый редко появляется дома и почти все свое время находится со студентами.
"Я даже не понимаю, откуда он знает, куда ему надо идти, но он это делает каждый раз", – рассказала американка.
Ранее сообщалось, что кот, который сам приходит в клинику, восхитил ветеринаров.
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