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Мир

"Нельзя умереть глупым": 87-летний пенсионер подал документы в университет

преподаватель, ученики, университет, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 11:27 Фото: pexels
Вместо отдыха на пенсии житель румынского города Яссы Виорел Пинтилеску решил провести остаток жизни в университетских аудиториях, чтобы спастись от одиночества и сохранить остроту ума, сообщает Zakon.kz.

Первым кандидатом, подавшим документы в Ясский университет наук о жизни (USV) в первый же день приемной кампании, стал мужчина 1939 года рождения.

87-летний Виорел Пинтилеску записался на дневное отделение бакалавриата по специальности "Биология" факультета сельского хозяйства. Пенсионер признался, что всегда мечтал учиться в вузе, а учеба – это лучший способ держать мозг в тонусе.

На вопрос журналистов, что побудило его сделать этот шаг в столь почтенном возрасте, мужчина ответил без колебаний:

"Я поступил в университет. Вот и все дела. Человек не должен… не может умереть глупым, если можно так выразиться. Это обогатит мои знания. Чем сидеть и спать или непонятно чем заниматься", – поделился он в интервью изданию Ziarul de Iași.

пенсионер, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 11:27

Фото: ziaruldeiasi.ro

Пенсионер рассказал, что так и не получил высшего образования, хотя всегда очень этого хотел. Лицей он окончил более 60 лет назад, но жизнь сложилась иначе.

Виорел Пинтилеску выбрал дневную форму обучения (очную) и готов посещать все лекции, если его зачислят. Большая разница в возрасте с будущими однокурсниками его совершенно не пугает. Напротив, он считает, что молодежь пойдет ему на пользу.

Помимо страсти к биологии, у этого поступка есть и глубоко личная причина. Шесть лет назад у мужчины умерла супруга, и с тех пор он живет совершенно один.

Кроме того, трудная дорога до университета его не пугает. Он уже рассчитал маршрут: будет каждый день ездить на учебу на трамвае через весь город.

Виорел Пинтилеску подчеркивает, что биологический факультет – это только начало его масштабного плана.

"После того как я окончу три года биологии, я поступлю на другой факультет. То есть весь остаток своей жизни я собираюсь провести в университетах", – заявляет он.

8 июля 2026 года Министерство просвещения Казахстана выступило с важным напоминанием о том, что во всех государственных школах страны, в том числе в "Келешек мектептері", продолжается прием документов в 1-й класс.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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