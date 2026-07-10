#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Новый клип Кайрата Нуртаса с экс-солисткой "КешYOU" вызвал неоднозначную реакцию

певец Кайрат Нуртас, певица Балжан Бидаш, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 16:10 Фото: Instagram/bidash_official
Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас и экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш представили поклонникам совместный клип на песню "Sen zhane men" ("Ты и я"), сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 9 июля 2026 года, стало известно из совместной публикации артистов в Instagram.

Судя по комментариям под постом Нуртаса и Бидаш, новый клип вызвал неоднозначную реакцию и поделил поклонников на два лагеря.

Одни выразили восторг и предрекли успех песне Кайрата и Балжан:

  • "Хит".
  • "Уааау".
  • "На репите".
  • "Это космос".
  • "Поздравляю!"
  • "Коллаб красивый".
  • "Самая особенная песня".
  • "Отличная работа! Пусть твое творчество безгранично развивается, а твоя звезда никогда не гаснет и сияет все ярче!"
  • "Красивые исполнители, красивая песня. Так почему бы не сделать красивый клип? А это что такое? Похоже на работу пятиклассника, который только учится пользоваться ИИ".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 16:10
"Мед для ушей": Кайрат Нуртас сделал ставку на экс-солистку КешYou

Но другая часть фанатов "разнесла" клип из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта (ИИ):

  • "Не очень".
  • "Как хорошо, что появился ИИ".
  • "Почему так много ИИ, дешево выглядит".
  • "Почему вы все начали летать, начиная с Лободы?"
  • "Лобода летала над Нуртасом и тут летают. Прям-таки выделились".
  • "Дожились, все ИИ и хотят, чтобы народ слушал. Фанера и то звучит намного лучше".
  • "Самые запоминающиеся дуэты Кайрата Нуртаса для меня – с Жанар Дугаловой и Нюшей".
  • "До юбилейного концерта "КешYOU" (20-летия) был дуэт с Молдир Ауелбековой, после концерта – дуэт с Балжан".
  • "Провал полный. С Лободой летали, сейчас с Бидаш, что за бред. Ума не хватает настоящее выпустить, ИИ используем".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 16:10
"С кем поет легенда?": Кайрат Нуртас и Лобода зажгли в Алматы, но нарвались на критику

О том, что Кайрат Нуртас готовится к новому дуэту, стало известно в конце июня 2026 года. Тогда певец опубликовал видео с Балжан Бидаш.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Нуртас, Ауелбекова, артисты
10:19, 06 мая 2026
"Мед для ушей": Кайрат Нуртас сделал ставку на экс-солистку КешYou
Песни Кайрата Нуртаса
08:33, 29 июня 2026
Кайрат Нуртас готовится к новому дуэту
Поклонники заподозрили в пластике лица 29-летнюю экс-солистку КешYOU
16:12, 07 октября 2024
Поклонники заподозрили в пластике лица 29-летнюю экс-солистку КешYOU
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алихан Агабек и Оразали Сагыныш
16:27, Сегодня
Пляжники Казахстана досрочно оформили выход из группы на чемпионате мира
Аман Конысбек
16:10, Сегодня
Экс-боксёр из Узбекистана Аман Конысбек принёс Казахстану медаль ЧА
Рафаэль Надаль
15:59, Сегодня
Документальный фильм про Рафаэля Надаля номинирован на главную телевизионную премию США
Гран-при Испании
15:44, Сегодня
Лучшие борцы Казахстана из-за турнира в Будапеште не выступят на турнире в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: