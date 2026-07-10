Новый клип Кайрата Нуртаса с экс-солисткой "КешYOU" вызвал неоднозначную реакцию

Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас и экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш представили поклонникам совместный клип на песню "Sen zhane men" ("Ты и я"), сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 9 июля 2026 года, стало известно из совместной публикации артистов в Instagram.

Судя по комментариям под постом Нуртаса и Бидаш, новый клип вызвал неоднозначную реакцию и поделил поклонников на два лагеря.

Одни выразили восторг и предрекли успех песне Кайрата и Балжан:

"Хит".

"Уааау".

"На репите".

"Это космос".

"Поздравляю!"

"Коллаб красивый".

"Самая особенная песня".

"Отличная работа! Пусть твое творчество безгранично развивается, а твоя звезда никогда не гаснет и сияет все ярче!"

"Красивые исполнители, красивая песня. Так почему бы не сделать красивый клип? А это что такое? Похоже на работу пятиклассника, который только учится пользоваться ИИ".

Но другая часть фанатов "разнесла" клип из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта (ИИ):

"Не очень".

"Как хорошо, что появился ИИ".

"Почему так много ИИ, дешево выглядит".

"Почему вы все начали летать, начиная с Лободы?"

"Лобода летала над Нуртасом и тут летают. Прям-таки выделились".

"Дожились, все ИИ и хотят, чтобы народ слушал. Фанера и то звучит намного лучше".

"Самые запоминающиеся дуэты Кайрата Нуртаса для меня – с Жанар Дугаловой и Нюшей".

"До юбилейного концерта "КешYOU" (20-летия) был дуэт с Молдир Ауелбековой, после концерта – дуэт с Балжан".

"Провал полный. С Лободой летали, сейчас с Бидаш, что за бред. Ума не хватает настоящее выпустить, ИИ используем".

О том, что Кайрат Нуртас готовится к новому дуэту, стало известно в конце июня 2026 года. Тогда певец опубликовал видео с Балжан Бидаш.