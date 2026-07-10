Новый клип Кайрата Нуртаса с экс-солисткой "КешYOU" вызвал неоднозначную реакцию
Фото: Instagram/bidash_official
Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас и экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш представили поклонникам совместный клип на песню "Sen zhane men" ("Ты и я"), сообщает Zakon.kz.
Об этом накануне, 9 июля 2026 года, стало известно из совместной публикации артистов в Instagram.
Судя по комментариям под постом Нуртаса и Бидаш, новый клип вызвал неоднозначную реакцию и поделил поклонников на два лагеря.
Одни выразили восторг и предрекли успех песне Кайрата и Балжан:
- "Хит".
- "Уааау".
- "На репите".
- "Это космос".
- "Поздравляю!"
- "Коллаб красивый".
- "Самая особенная песня".
- "Отличная работа! Пусть твое творчество безгранично развивается, а твоя звезда никогда не гаснет и сияет все ярче!"
- "Красивые исполнители, красивая песня. Так почему бы не сделать красивый клип? А это что такое? Похоже на работу пятиклассника, который только учится пользоваться ИИ".
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Но другая часть фанатов "разнесла" клип из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта (ИИ):
- "Не очень".
- "Как хорошо, что появился ИИ".
- "Почему так много ИИ, дешево выглядит".
- "Почему вы все начали летать, начиная с Лободы?"
- "Лобода летала над Нуртасом и тут летают. Прям-таки выделились".
- "Дожились, все ИИ и хотят, чтобы народ слушал. Фанера и то звучит намного лучше".
- "Самые запоминающиеся дуэты Кайрата Нуртаса для меня – с Жанар Дугаловой и Нюшей".
- "До юбилейного концерта "КешYOU" (20-летия) был дуэт с Молдир Ауелбековой, после концерта – дуэт с Балжан".
- "Провал полный. С Лободой летали, сейчас с Бидаш, что за бред. Ума не хватает настоящее выпустить, ИИ используем".
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О том, что Кайрат Нуртас готовится к новому дуэту, стало известно в конце июня 2026 года. Тогда певец опубликовал видео с Балжан Бидаш.
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