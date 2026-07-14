"8-е чудо света": Жанар Дугалова поделилась пляжными фотографиями
Фото: Instagram/zhanar_dugalova
Накануне, 13 июля 2026 года, заслуженный деятель Казахстана, известная певица и актриса Жанар Дугалова порадовала поклонников красочными кадрами летнего отпуска, сообщает Zakon.kz.
Соответствующими фотографиями 39-летняя экс-участница группы "КешYou" поделилась в своем Instagram.
Публикацию Жанар Дугалова не стала никак подписывать, а лишь оставила смайлики в виде солнца, радуги и музыкальных нот.
Подписчики артистки восхитились пляжными фото своего кумира и завалили ее комплиментами:
- "Модель".
- "Прекрасная".
- "Эталон красоты".
- "Символ красоты".
- "Эталон Казахстана".
- "Мой кумир, мой эталон".
- "Смотрю на 8-е чудо света".
- "Какая вы красивая и огненная".
- "Жаным, Жанар, она же красотка".
- "Уффф, Жанара, ты однажды убьешь!"
- "Жанар молодец, делится естественными фотографиями, никакого притворства. Одна из самых любимых певиц".
В начале июля 2026 года Баян Алагузова показала роскошный отдых с мужем Турсеном Алагузовым. Продюсер делилась в соцсетях красочными кадрами из популярного курорта в Турции, куда улетела с семьей.
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