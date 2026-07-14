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Культура и шоу-бизнес

"8-е чудо света": Жанар Дугалова поделилась пляжными фотографиями

певица Жанар Дугалова, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:59 Фото: Instagram/zhanar_dugalova
Накануне, 13 июля 2026 года, заслуженный деятель Казахстана, известная певица и актриса Жанар Дугалова порадовала поклонников красочными кадрами летнего отпуска, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими фотографиями 39-летняя экс-участница группы "КешYou" поделилась в своем Instagram.

Публикацию Жанар Дугалова не стала никак подписывать, а лишь оставила смайлики в виде солнца, радуги и музыкальных нот.

Подписчики артистки восхитились пляжными фото своего кумира и завалили ее комплиментами:

  • "Модель".
  • "Прекрасная".
  • "Эталон красоты".
  • "Символ красоты".
  • "Эталон Казахстана".
  • "Мой кумир, мой эталон".
  • "Смотрю на 8-е чудо света".
  • "Какая вы красивая и огненная".
  • "Жаным, Жанар, она же красотка".
  • "Уффф, Жанара, ты однажды убьешь!"
  • "Жанар молодец, делится естественными фотографиями, никакого притворства. Одна из самых любимых певиц".

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