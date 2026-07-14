"8-е чудо света": Жанар Дугалова поделилась пляжными фотографиями

Накануне, 13 июля 2026 года, заслуженный деятель Казахстана, известная певица и актриса Жанар Дугалова порадовала поклонников красочными кадрами летнего отпуска, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими фотографиями 39-летняя экс-участница группы "КешYou" поделилась в своем Instagram.

Публикацию Жанар Дугалова не стала никак подписывать, а лишь оставила смайлики в виде солнца, радуги и музыкальных нот.

Подписчики артистки восхитились пляжными фото своего кумира и завалили ее комплиментами:

"Модель".

"Прекрасная".

"Эталон красоты".

"Символ красоты".

"Эталон Казахстана".

"Мой кумир, мой эталон".

"Смотрю на 8-е чудо света".

"Какая вы красивая и огненная".

"Жаным, Жанар, она же красотка".

"Уффф, Жанара, ты однажды убьешь!"

"Жанар молодец, делится естественными фотографиями, никакого притворства. Одна из самых любимых певиц".

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В начале июля 2026 года Баян Алагузова показала роскошный отдых с мужем Турсеном Алагузовым. Продюсер делилась в соцсетях красочными кадрами из популярного курорта в Турции, куда улетела с семьей.