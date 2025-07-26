Макпал Жунусова опубликовала редкие кадры с единственной дочерью
Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова накануне, 25 июля 2025 года, порадовала поклонников редкими и красочными кадрами с единственной дочерью Мерей, сообщает Zakon.kz.
Снимками, сделанными на Кольсае, народная артистка Казахстана поделилась в своем Instagram.
Отдыхать на Кольсай 61-летняя Макпал Жунусова поехала не только с дочерью, но и с родственниками.
Фолловеры певицы восхитились фотографиями матери и дочери и пожелали им счастья:
- "Красавицы".
- "Потрясающе".
- "Будьте счастливы!"
- "Прекрасно! Разговоры матери и дочери на берегу озера".
- "Пусть Мерей встретит хорошего парня. Макпал апай, пусть они вам подарят внуков".
- "Как вы, Макпал апай? Желаю вам прекрасного отдыха! Макпал апай, я вас так люблю".
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