Макпал Жунусова опубликовала редкие кадры с единственной дочерью

Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова накануне, 25 июля 2025 года, порадовала поклонников редкими и красочными кадрами с единственной дочерью Мерей, сообщает Zakon.kz.

Снимками, сделанными на Кольсае, народная артистка Казахстана поделилась в своем Instagram.

Отдыхать на Кольсай 61-летняя Макпал Жунусова поехала не только с дочерью, но и с родственниками.

Фолловеры певицы восхитились фотографиями матери и дочери и пожелали им счастья:

"Красавицы".

"Потрясающе".

"Будьте счастливы!"

"Прекрасно! Разговоры матери и дочери на берегу озера".

"Пусть Мерей встретит хорошего парня. Макпал апай, пусть они вам подарят внуков".

"Как вы, Макпал апай? Желаю вам прекрасного отдыха! Макпал апай, я вас так люблю".

Материал по теме Макпал Жунусова повергла фанатов в шок TikTok-трендом

В мае 2025 года Макпал Жунусова опубликовала старое видео, посвященное покойному казахстанскому композитору и телеведущему Арману Дүйсенову.