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Культура и шоу-бизнес

Макпал Жунусова опубликовала редкие кадры с единственной дочерью

певица Макпал Жунусова, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 13:00 Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова накануне, 25 июля 2025 года, порадовала поклонников редкими и красочными кадрами с единственной дочерью Мерей, сообщает Zakon.kz.

Снимками, сделанными на Кольсае, народная артистка Казахстана поделилась в своем Instagram.

Отдыхать на Кольсай 61-летняя Макпал Жунусова поехала не только с дочерью, но и с родственниками.

Фолловеры певицы восхитились фотографиями матери и дочери и пожелали им счастья:

  • "Красавицы".
  • "Потрясающе".
  • "Будьте счастливы!"
  • "Прекрасно! Разговоры матери и дочери на берегу озера".
  • "Пусть Мерей встретит хорошего парня. Макпал апай, пусть они вам подарят внуков".
  • "Как вы, Макпал апай? Желаю вам прекрасного отдыха! Макпал апай, я вас так люблю".

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 13:00
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В мае 2025 года Макпал Жунусова опубликовала старое видео, посвященное покойному казахстанскому композитору и телеведущему Арману Дүйсенову.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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