"Испанский стыд": Нурлан Коянбаев и Турсен Алагузов зажгли танцем на футбольном матче

Известный казахстанский продюсер, телеведущий и актер Нурлан Коянбаев и предприниматель Турсен Алагузов зажгли танцем на матче "Ордабасы" – "Актобе". Их зажигательные движения попали в объективы камер, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим видео 3 мая 2026 года в Instagram поделился блогер Бейбит Алибеков.

"Легендарный танец на матче "Ордабасы", – говорится в описании публикации.

Правда, судя по комментариям, реакция подписчиков получилась неоднозначной. Если одни вновь выразили восхищение "богатому" танцу мужа Баян Алагузовой, то другим он не понравился. Третьи и вовсе отметили скромность сына Алагузова, который стоял рядом с отцом:

"Испанский стыд".

"Звездные гости на матче".

"Наши истинные патриоты".

"Я теперь фанатка "Ордабасы".

"Сын – молодец, такой скромный".

"Турсен еще всех заставит танцевать".

"Алагузова превратили в шымкентского".

"Танцуют, будто зарабатывают миллионы".

"В этом году в "Ордабасы" маркетологи четко работают".

"Оказывается, богатые люди действительно танцуют странно".

"Главный состав не на поле, а на трибуне: Алагузов × Нурлан Коянбаев"

"Что тут делают звезды, не имеющие никакого отношения к "Ордабасы"?"

"Танец дяди Турсена все равно особенный! Никому не удастся повторить его".

"По танцу Турсена Алагузова видно – богатый танец. Молодец, мужик-трудяга".

Матч между футбольными клубами "Ордабасы" и "Актобе" состоялся в Шымкенте 3 мая 2026 года и завершился победой южан (2:0). По итогам восьмого тура казахстанской Премьер-лиги на вершине турнирной таблицы расположились два клуба – "Кайрат" и "Ордабасы".