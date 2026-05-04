"Испанский стыд": Нурлан Коянбаев и Турсен Алагузов зажгли танцем на футбольном матче
Фото: Instagram/alibekovkz и tursen_alaguzov и koyanbayevnurlan
Известный казахстанский продюсер, телеведущий и актер Нурлан Коянбаев и предприниматель Турсен Алагузов зажгли танцем на матче "Ордабасы" – "Актобе". Их зажигательные движения попали в объективы камер, сообщает Zakon.kz.
Соответствующим видео 3 мая 2026 года в Instagram поделился блогер Бейбит Алибеков.
"Легендарный танец на матче "Ордабасы", – говорится в описании публикации.
Правда, судя по комментариям, реакция подписчиков получилась неоднозначной. Если одни вновь выразили восхищение "богатому" танцу мужа Баян Алагузовой, то другим он не понравился. Третьи и вовсе отметили скромность сына Алагузова, который стоял рядом с отцом:
- "Испанский стыд".
- "Звездные гости на матче".
- "Наши истинные патриоты".
- "Я теперь фанатка "Ордабасы".
- "Сын – молодец, такой скромный".
- "Турсен еще всех заставит танцевать".
- "Алагузова превратили в шымкентского".
- "Танцуют, будто зарабатывают миллионы".
- "В этом году в "Ордабасы" маркетологи четко работают".
- "Оказывается, богатые люди действительно танцуют странно".
- "Главный состав не на поле, а на трибуне: Алагузов × Нурлан Коянбаев"
- "Что тут делают звезды, не имеющие никакого отношения к "Ордабасы"?"
- "Танец дяди Турсена все равно особенный! Никому не удастся повторить его".
- "По танцу Турсена Алагузова видно – богатый танец. Молодец, мужик-трудяга".
Матч между футбольными клубами "Ордабасы" и "Актобе" состоялся в Шымкенте 3 мая 2026 года и завершился победой южан (2:0). По итогам восьмого тура казахстанской Премьер-лиги на вершине турнирной таблицы расположились два клуба – "Кайрат" и "Ордабасы".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript