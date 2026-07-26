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Культура и шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" призналась, почему не захотела оставаться актрисой

Екатерина Старшова, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 16:20 Фото: Instagram/toosad_katerinas
Актриса Екатерина Старшова, прославившаяся благодаря роли Пуговки в сериале "Папины дочки", призналась, что долгое время не могла принять свою популярность и именно поэтому не стала связывать жизнь с актерской профессией, сообщает Zakon.kz.

24-летняя Старшова опубликовала видео в соцсетях, в котором рассказала, что в подростковом возрасте ее раздражало постоянное внимание к образу Пуговки. По ее словам, окружающих интересовал только экранный персонаж, тогда как ее саму словно не замечали.


"Долгое время мне казалось, что роль Пуговки не имеет ко мне никакого отношения и вообще не является моим достижением. Сейчас я думаю иначе: невозможно построить личность только из тех частей прошлого, которые тебе нравятся. Пуговка – тоже часть меня. И, более того, моя заслуга", – поделилась актриса.

Несмотря на успех сериала, Старшова не вернулась к роли в новых сезонах "Папиных дочек". Вместо этого она начала развивать блог и продолжила заниматься фигурным катанием, которым профессионально увлекается с трехлетнего возраста. Сейчас она выступает в ледовых шоу.

В 2019 году Старшова поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ, однако позже решила не продолжать обучение и сосредоточилась на других направлениях своей жизни.

Ранее стало известно, что после смерти отца и госпитализации МакSим отменила концерт в Казахстане.

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Айсулу Омарова
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