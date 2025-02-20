Звезда "Папиных дочек" Анастасия Сиваева рассталась со своим супругом

Бывшая актриса Анастасия Сиваева, ставшая известно благодаря одной из главных ролей в сериале "Папины дочки", рассталась со своим супругом, бизнесменом Дмитрием Приваркиным, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет группа "ВКонтакте" издания Super.

СМИ пишут, что исполнительница роли Даши Васнецовой, девочки-гота из популярного сериала нулевых, после съемок в проекте вышла замуж за предпринимателя и со временем перестала сниматься. По информации источника, в 2015 году Сиваева сменила фамилию на Приваркину.

Согласно данным сайта мировых судей города Москвы, 21 мая 2024 года Анастасия и Дмитрий развелись. Сообщается также, что пара воспитывала общего ребенка, сына. О том, с кем сейчас проживает мальчик, неизвестно. Теперь уже бывший муж звезды "Папиных дочек" работает буровым супервайзером в филиале американской нефтяной компании в Абу-Даби.

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