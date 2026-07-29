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Культура и шоу-бизнес

"Я и подумать не мог": Alex Lim публично обратился к Игорю Крутому

композитор Игорь Крутой, певец Alex Lim, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 19:42 Фото: Telegram/alexlimoff
Казахстанский исполнитель Александр Лим (известен как Alex Lim) сегодня, 29 июля 2026 года, публично обратился к Игорю Крутому. Причина – день рождения маэстро, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 35-летний певец опубликовал совместные фото с маэстро.

"Игорь Яковлевич, с днем рождения вас! Я безумно благодарен судьбе за нашу с вами встречу. Никогда не устану рассказывать о том, как мы познакомились. Я и подумать не мог, что когда-нибудь буду исполнять ваши песни. От всей души желаю вам самое главное – здоровья, здоровья вашей семье, побольше отдыхать, подарить миру еще не один хит и еще много много счастливых моментов. За этот короткий срок, что мы с вами знакомы, я успел понять, какой вы классный человек, с вами очень легко, вы всегда настоящий, очень сильно уважаю вас и еще у меня есть мечта, о которой я вам обязательно расскажу, как только она исполнится. С днем рождения, маэстро! Спасибо вам за доверие, за мудрость, за музыку, за то, что умеете видеть в людях больше, чем они сами! Наша история только начинается", – написал Alex Lim.

Ему буквально сразу ответил Игорь Крутой: "Саня, дорогой, спасибо за внимание и талант!"

К поздравлениям присоединились и казахстанцы, которые в очередной раз поблагодарили маэстро, что он заметил талант Лима:

  • "Ну они милашки".
  • "Какие красивые, правильные, душевные слова! С днем рождения замечательного, талантливого человека".
  • "Под звон хрустального бокала, шипенье сладкого вина, я с днем рождения поздравляю, желаю счастья и добра".
  • "Два замечательных, талантливых человека создали прекрасный тандем, да благословит и хранит вас Всевышний! С днем рождения вас, маэстро!"
  • "Какое замечательное поздравление! С днем рождения, маэстро! Пусть ваш профессиональный тандем будет самым легендарным! Здоровья и процветания!"
  • "С днем рождения вас, маэстро! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Спасибо вам за нашего Alex Lim, что поверили в него и увидели его талант!"
  • "С днем рождения, Игорь Яковлевич! Здоровья, счастья, исполнения всех желаний и пусть еще будет много ваших шедевральных произведений! И Алексу нашему тоже напишите".
  • "Как красиво написал! Уважаю благодарных людей! Дай Бог вашему тандему долгих лет жизни, взаимоуважения и процветания! Низкий поклон Игорю Яковлевичу за то, что разглядел и взял в свои заботливые руки нашего талантливого земляка".

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