"Мой главный причал": Игорь Крутой выступил с публичным обращением в день своего 72-летия

Сегодня, 29 июля 2026 года, известный российский композитор Игорь Крутой отмечает личный праздник. В честь своего 72-летия маэстро выступил с обращением к матери, семье, друзьям и поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась на страничке именинника в Instagram.

"Дорогие мои друзья! Еще один год моей жизни плавно перелистнул свою страницу… Каждый день рождения для меня – это не просто праздник, а тихая пристань, где хочется остановиться и сказать самое важное слово: "Спасибо". В первую очередь я благодарю мою дорогую мамочку за подаренную жизнь, за веру и бесконечную любовь. Спасибо моей любимой семье! Вы – мой главный причал, моя сила и самый надежный тыл, ради которого хочется творить и двигаться дальше", – заявил Игорь Яковлевич.

Также он поблагодарил друзей, музыку и фанатов.

"Спасибо моим друзьям – лучшим друзьям в мире! И, конечно, спасибо музыке, которая выбрала меня и стала моим языком общения с этим миром. Ваша любовь, ваша поддержка и аплодисменты – это лучшая награда, о которой только может мечтать композитор! Спасибо, что вы всегда рядом, на одной волне со мной. Искренне ваш, Игорь Крутой", – заключил композитор.

Одной из первых на обращение брата отреагировала Алла Крутая.

"Дорогой и любимый братик! Сегодня особенный день – день, когда в этот мир пришел ты! Менялась жизнь, менялись мы, но неизменным оставалось одно – я всегда знала, что у меня есть брат – родной человек, который поймет, поддержит, разделит радость и молча будет рядом, если это понадобится. Спасибо тебе за наше детство, за воспоминания, которые согревают душу, за смех, за заботу и за то чувство защищенности, которое невозможно объяснить словами. Оно просто есть. И оно бесценно. Я хочу, чтобы, прежде всего, ты был здоров. Чтобы каждое утро начиналось с желания жить, творить, мечтать и радоваться. Чтобы рядом были люди, которые любят тебя искренне. Чтобы судьба берегла тебя от бед, а счастье никогда не проходило мимо твоего дома. С днем рождения, мой самый добрый, красивый, настоящий, любящий и талантливый брат в мире!" – написала 67-летняя сестра, обращаясь к маэстро.

Ей тут же ответил Игорь Крутой: "Спасибо, сестричка, как-то годы стали очень быстро мчаться…"

Также к поздравлениям присоединились друзья и поклонники маэстро. Они в очередной раз отметили, что Игорь Яковлевич является невероятным человеком с большой буквы и пожелали ему всего самого прекрасного:

"Игорь Яковлевич! Поздравляю! Вы – невероятный!"

Вы – лучший! Дай Бог вам здоровья и всех благ земных".

"С днем рождения, Игорь Яковлевич! Добрых дней и людей".

"Игоречек! С днем рождения! Живи долго и радуй нас своей прекрасной музыкой!"

"Игорь Яковлевич, с днем рождения! Пусть впереди будет самое интересное и вдохновляющее".

"С днем рождения, дорогой Игорь Яковлевич. Здоровья, вдохновения и еще больше прекрасной музыки".

"Дорогая мой друг! С днем рождения! Здоровья крепкого тебе и твои близким! И еще долгих лет творчества!"

"С днем рождения, гений! Наш дорогой маэстро! Пусть любовь полной чашей согревает сердце и душа поет от счастья!"

"Вам 72!? Никогда не задумывалась, но и не ожидала такую цифру увидеть! Дай Бог вам, Игорь Яковлевич, активного долголетия, и радовать мир своей прекрасной музыкой".

"Дорогой наш человек, с днем рождения! Крепчайшего здоровья, любви, вдохновения, долгих и счастливых лет жизни! Пусть любимые люди всегда будут рядом! Любим и крепко обнимаем!"

"Игорь Яковлевич, дорогой, с днем рождения! Спасибо за ваши прекрасные песни и невероятную музыку, которая всегда трогает до глубины души. Крепкого здоровья, вдохновения и тепла!"

"Маэстро, с днем рождения! Пусть вдохновение приходит легко и часто, идеи воплощаются быстро, а результат всегда радует. Здоровья на долгие годы, энергии на все задуманные проекты!"

"Игорь Яковлевич, с главным праздником вашей семьи и всех тех, кто по-настоящему любит вас! Здоровья, здоровья и еще много раз здоровья! Самых благостных дней и самых тихих ночей! Крепко жму руку и не менее крепко обнимаю вас!"

Отметим, что под публикацией маэстро продолжают поступать поздравления. К моменту выпуска данного материала пост Крутого насчитывает рекордные 4,9 тыс. комментариев. Их количество стремительно растет и приблизилось к 5 тыс.

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