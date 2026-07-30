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Культура и шоу-бизнес

Группа BTS отказалась от участия в Грэмми

BTS, K-pop, группа, Южная Корея, музыканты, артисты, певцы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:31 Фото: wikimedia
Южнокорейская K-pop группа BTS объявила об отказе в участии в музыкальной премии Грэмми-2027. Все семеро участников коллектива заявили, что не будут выдвигать свой альбом Arirang и входящие в него треки ни на одну из номинаций, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, причиной бойкота стало решение Академии звукозаписи США ввести отдельную региональную категорию "Лучшее исполнение азиатской поп-музыки" (Best Asian Pop Music Performance).

Музыканты опубликовали в социальных сетях заявление, призвав воспринимать их творчество без географических и языковых рамок.

Мы решили не подавать заявки на участие в "Грэмми" в этом году. Мы надеемся, что музыку будут слушать и любить за то, какая она есть, а не делить ее по регионам или языкам. Спасибо ARMY и всем, кто всегда с нами, – заявили артисты.

Музыкальные критики и фанаты отмечают, что выделение K-pop, J-pop и C-pop в изолированную номинацию создает "потолок". Это лишает азиатских исполнителей равных шансов на победу в главных категориях ("Альбом года", "Запись года", "Песня года"), оставляя их в рамках узкой региональной ниши.

Президент и генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший выступил с разъяснением. Он выразил сожаление из-за демарша BTS и подчеркнул, что новая категория создавалась для "расширения признания разнообразия музыки".

69-я церемония вручения наград "Грэмми" пройдет 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе.

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Айсулу Омарова
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