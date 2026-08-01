Байопик о Майкле Джексоне увеличил прибыль Sony Music

Биографический фильм о Майкле Джексоне стал настоящим финансовым успехом для музыкальной индустрии. После выхода картины "Майкл" продажи и прослушивания песен артиста резко выросли, что помогло Sony Music Group значительно увеличить доходы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Deadline, всплеск интереса к творчеству Поп-короля положительно отразился на показателях компании, прибыль Sony Music выросла на 22%. Причиной стал рост стриминговых показателей и увеличение доходов от музыкального каталога Джексона, долей в котором владеет компания.

Выход фильма режиссера Антуана Фукуа с Джаафаром Джексоном в главной роли вновь привлек внимание аудитории к легендарным композициям исполнителя. Хиты "Billie Jean", "Beat It" и "Thriller" снова поднялись в мировых чартах, а количество слушателей Майкла Джексона на цифровых платформах увеличилось на миллионы.

Sony Music ранее приобрела 50% прав на каталог записей и издательские права артиста. Благодаря новому витку популярности компании удалось получить дополнительную прибыль от возросшего интереса к музыке певца.

История Майкла Джексона вновь показала, что наследие культовых артистов может приносить огромные доходы спустя десятилетия. Байопики о знаменитых музыкантах становятся не только способом рассказать их истории, но и мощным инструментом для возвращения их творчества в мировую повестку.

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