#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
Культура и шоу-бизнес

Байопик о Майкле Джексоне увеличил прибыль Sony Music

король поп-музыки, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 11:44 Фото: Instagram/michaeljackson
Биографический фильм о Майкле Джексоне стал настоящим финансовым успехом для музыкальной индустрии. После выхода картины "Майкл" продажи и прослушивания песен артиста резко выросли, что помогло Sony Music Group значительно увеличить доходы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Deadline, всплеск интереса к творчеству Поп-короля положительно отразился на показателях компании, прибыль Sony Music выросла на 22%. Причиной стал рост стриминговых показателей и увеличение доходов от музыкального каталога Джексона, долей в котором владеет компания.

Выход фильма режиссера Антуана Фукуа с Джаафаром Джексоном в главной роли вновь привлек внимание аудитории к легендарным композициям исполнителя. Хиты "Billie Jean", "Beat It" и "Thriller" снова поднялись в мировых чартах, а количество слушателей Майкла Джексона на цифровых платформах увеличилось на миллионы.

Sony Music ранее приобрела 50% прав на каталог записей и издательские права артиста. Благодаря новому витку популярности компании удалось получить дополнительную прибыль от возросшего интереса к музыке певца.

История Майкла Джексона вновь показала, что наследие культовых артистов может приносить огромные доходы спустя десятилетия. Байопики о знаменитых музыкантах становятся не только способом рассказать их истории, но и мощным инструментом для возвращения их творчества в мировую повестку.

Ранее мы сообщали, что Дуэйн Джонсон снялся в новой части "Джуманджи".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Дочь Майкла Джексона выходит замуж
04:30, 07 декабря 2024
Дочь Майкла Джексона выходит замуж
Вышел трейлер продолжения скандальной ленты &quot;Покидая Неверленд&quot; о Майкле Джексоне
07:33, 06 марта 2025
Скандальная лента "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне получила продолжение
Неизданные треки Майкла Джексона нашли на складе в США
04:54, 14 декабря 2024
Майкл Джексон: неизданные треки нашли на складе в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол
11:36, Сегодня
Джейк Пол дебютирует в ММА в 2027 году
Анатолий Малыхин
10:50, Сегодня
"Будем рвать": тройной чемпион ONE Малыхин о подписании в лиге RAF
Али Балоев
10:08, Сегодня
Казахстанец Балоев проведёт бой против Саламова из Кыргызстана за титул чемпиона Европы
Елена Рыбакина
09:26, Сегодня
Дорога к трофею: с кем сразится Елена Рыбакина на пути к финалу WTA-1000 в Торонто
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: