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Культура и шоу-бизнес

Дуэйн Джонсон снялся в новой части "Джуманджи"

Джуманджи, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 08:40 Фото: Facebook/DwayneJohnson
Американский киноактер по прозвищу Скала сыграл главную роль в третьей части "Джуманджи" с подзаголовком Open World, сообщает Zakon.kz.

Главные роли вновь также исполнили Кевин Харт и Джек Блэк.

Джуманджи, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 08:40

Фото: Facebook/DwayneJohnson

Изначально мировой релиз планировался на 11 декабря, но в марте его перенесли на 25 декабря.

"Скорее всего, чтобы разминуться с третьей "Дюной" и новыми "Мстителями", которые выйдут 18 декабря", – предполагают кинокритики.

Заключительная часть трилогии расскажет о том, как опасности из виртуальной вселенной Джуманджи начинают проникать в реальный мир. Герои, оказавшиеся в нестабильном "демо-режиме", сталкиваются с новыми угрозами и объединяются с реальными людьми, чтобы остановить разрушительные последствия.

Оригинальный фильм "Джуманджи" с Робином Уильямсом вышел в 1995 году и стал хитом. Он рассказал о группе детей, которые начинают играть в таинственную настольную игру, а она превращает игровые сюжеты в реальность. Затем Кэздан перезапустил франшизу в 2017 году. "Джуманджи: Зов джунглей" собрал в мировом прокате 962,5 млн долларов. Продолжение 2019 года – "Новый уровень" заработало еще 801,6 млн. долларов.

Недавно 18-летняя дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта подала в суд Лос-Анджелеса заявление с просьбой официально убрать фамилию знаменитого отца.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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