Ведущая новостей в США заснула в прямом эфире

Днями ранее ведущая новостей Доминик Диллон на несколько секунд задремала во время прямого эфира программы "Доброе утро, Мемфис", сообщает Zakon.kz.

Редкое видео стало вирусным в соцсетях.

"Она в буквальном смысле проснулась знаменитой", – пишут интернет-пользователи.

Вскоре стало известно, что она – мама двоих маленьких детей и недавно вернулась из четырехмесячного декретного отпуска. Рабочий день ведущей начинается примерно в 03:30, а из дома она выезжала в 01:00.

Fox 13 Memphis anchor Dominique Dillon falls asleep during live broadcast



'She recently gave birth to her second child,' people say in her defense, adding that 'morning shifts are brutal' pic.twitter.com/qM8eQM3z1y — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 3, 2026

Несмотря на первоначальное смущение, она получила огромную поддержку от других работающих мам.

"Ночная работа беспощадна", – продолжили поддерживать ведущую в соцсетях.

По некоторым данным, руководство Доминик Диллон отнеслось к инциденту "с пониманием". И вскоре после забавного случая ведущая поделилась публикацией на эту тему в своих соцсетях.

15 секунд эфирного времени на огромном цифровом билборде в центре Токио предлагают туристам за 22 американских доллара.