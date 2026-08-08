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Культура и шоу-бизнес

Ведущая новостей в США заснула в прямом эфире

В США ведущая новостей заснула в прямом эфире, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 04:11 Фото: Facebook/DominiqueDillonTV
Днями ранее ведущая новостей Доминик Диллон на несколько секунд задремала во время прямого эфира программы "Доброе утро, Мемфис", сообщает Zakon.kz.

Редкое видео стало вирусным в соцсетях.

"Она в буквальном смысле проснулась знаменитой", – пишут интернет-пользователи.

Вскоре стало известно, что она – мама двоих маленьких детей и недавно вернулась из четырехмесячного декретного отпуска. Рабочий день ведущей начинается примерно в 03:30, а из дома она выезжала в 01:00.

Несмотря на первоначальное смущение, она получила огромную поддержку от других работающих мам.

"Ночная работа беспощадна", – продолжили поддерживать ведущую в соцсетях.

По некоторым данным, руководство Доминик Диллон отнеслось к инциденту "с пониманием". И вскоре после забавного случая ведущая поделилась публикацией на эту тему в своих соцсетях.

15 секунд эфирного времени на огромном цифровом билборде в центре Токио предлагают туристам за 22 американских доллара.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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