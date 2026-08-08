Ведущая новостей в США заснула в прямом эфире
Редкое видео стало вирусным в соцсетях.
"Она в буквальном смысле проснулась знаменитой", – пишут интернет-пользователи.
Вскоре стало известно, что она – мама двоих маленьких детей и недавно вернулась из четырехмесячного декретного отпуска. Рабочий день ведущей начинается примерно в 03:30, а из дома она выезжала в 01:00.
Fox 13 Memphis anchor Dominique Dillon falls asleep during live broadcast— RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 3, 2026
'She recently gave birth to her second child,' people say in her defense, adding that 'morning shifts are brutal' pic.twitter.com/qM8eQM3z1y
Несмотря на первоначальное смущение, она получила огромную поддержку от других работающих мам.
"Ночная работа беспощадна", – продолжили поддерживать ведущую в соцсетях.
По некоторым данным, руководство Доминик Диллон отнеслось к инциденту "с пониманием". И вскоре после забавного случая ведущая поделилась публикацией на эту тему в своих соцсетях.
15 секунд эфирного времени на огромном цифровом билборде в центре Токио предлагают туристам за 22 американских доллара.