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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген раскрыл секрет следующей песни и заинтриговал фанатов

Димаш Кудайберген анонсировал новую песню и обратился к фанатам, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 00:32 ото: Instagram/dimashmystar
Народный артист Казахстана и Кыргызстана Димаш Кудайберген после успешного выпуска песни на турецком языке Yazgı решил удивить своих поклонников своими творческими планами – артист планирует записать композицию на испанском, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Instagram.

"Я видел, насколько активными были мои слушатели из Латинской Америки, Испании и других испаноязычных стран, когда я спрашивал о языке следующей песни. Я вас услышал – следующая песня будет на испанском! Я люблю и ценю всех своих поклонников по всему миру. Вы – одна большая музыкальная семья, и каждый из вас занимает особое место в моем сердце. До скорого! Я вас всех очень люблю!" – говорится в сообщении.

Анонс вызвал восторг у поклонников. Многие поблагодарили артиста за внимание к испаноязычной аудитории и выразили надежду, что он посетит страны Латинской Америки с концертами:

– Спасибо тебе за красоту, которую ты несешь. Ди, еще раз повторю: не важно на каком языке ты поешь...на любом красиво, трогательно, доходит до сердца.

– Большое спасибо за то, что освещаете наши жизни своим искусством! Мы с нетерпением ждем вашего визита в Южную Америку! Спасибо за написание песни на испанском! Приезжайте в Аргентину!

– Это лучшие новости, которые вы могли бы дать нам, латиноамериканцам... Большое спасибо за то, что вы так заботитесь и любите нас!!

– Тоже ждала на испанском! Это будет очень красиво.

– Димаш, спасибо, что развлекаешь нас в Латинской Америке. Я рада услышать, как ты снова поешь на испанском! Мне это нравится.

Ранее сообщалось, что новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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