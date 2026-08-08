Димаш Кудайберген раскрыл секрет следующей песни и заинтриговал фанатов
Пост об этом он опубликовал в Instagram.
"Я видел, насколько активными были мои слушатели из Латинской Америки, Испании и других испаноязычных стран, когда я спрашивал о языке следующей песни. Я вас услышал – следующая песня будет на испанском! Я люблю и ценю всех своих поклонников по всему миру. Вы – одна большая музыкальная семья, и каждый из вас занимает особое место в моем сердце. До скорого! Я вас всех очень люблю!" – говорится в сообщении.
Анонс вызвал восторг у поклонников. Многие поблагодарили артиста за внимание к испаноязычной аудитории и выразили надежду, что он посетит страны Латинской Америки с концертами:
– Спасибо тебе за красоту, которую ты несешь. Ди, еще раз повторю: не важно на каком языке ты поешь...на любом красиво, трогательно, доходит до сердца.
– Большое спасибо за то, что освещаете наши жизни своим искусством! Мы с нетерпением ждем вашего визита в Южную Америку! Спасибо за написание песни на испанском! Приезжайте в Аргентину!
– Это лучшие новости, которые вы могли бы дать нам, латиноамериканцам... Большое спасибо за то, что вы так заботитесь и любите нас!!
– Тоже ждала на испанском! Это будет очень красиво.
– Димаш, спасибо, что развлекаешь нас в Латинской Америке. Я рада услышать, как ты снова поешь на испанском! Мне это нравится.
Ранее сообщалось, что новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран.