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Культура и шоу-бизнес

Роза Зергерли возвращается в Казахстан с концертами

Роза Зергерли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 06:16 Фото: Instagram/rozazergerli
Азербайджанская певица Роза Зергерли включила Казахстан в свой концертный тур 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Насыщенную международную афишу певица разместила в своих соцсетях 12 августа. Так, согласно афише у Зергерли как минимум три выступления в Казахстане:

  • 21 августа – Рудный;
  • 5 сентября – Астана;
  • 24 октября – Астана.
Роза Зергерли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 06:16

Фото: Instagram/rozazergerli

Стартует она с Рудного, где порадует жителей Костанайской области на праздновании Дня города. Информацию подтвердил градоначальник Виктор Ионенко, разместив на своей странице в Instagram видеообращение певицы для жителей города.

"Респект акиму за выбор певицы!" – эмоционально отреагировали в комментариях жители Рудного.

В пятницу, 14 августа 2026 года, в Алматы на Центральном стадионе состоится первый концерт американского рэпера Канье Уэста. И в связи с колоссальной активностью мошенников с предупреждением выступила городская полиция.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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