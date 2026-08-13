Роза Зергерли возвращается в Казахстан с концертами

Азербайджанская певица Роза Зергерли включила Казахстан в свой концертный тур 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Насыщенную международную афишу певица разместила в своих соцсетях 12 августа. Так, согласно афише у Зергерли как минимум три выступления в Казахстане:

21 августа – Рудный;

5 сентября – Астана;

24 октября – Астана.

Стартует она с Рудного, где порадует жителей Костанайской области на праздновании Дня города. Информацию подтвердил градоначальник Виктор Ионенко, разместив на своей странице в Instagram видеообращение певицы для жителей города.

"Респект акиму за выбор певицы!" – эмоционально отреагировали в комментариях жители Рудного.

В пятницу, 14 августа 2026 года, в Алматы на Центральном стадионе состоится первый концерт американского рэпера Канье Уэста. И в связи с колоссальной активностью мошенников с предупреждением выступила городская полиция.