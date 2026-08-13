Геннадий Головкин претендует на новую должность

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин вошел в официальный список кандидатов на должность вице-президента Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) по Азии и Европе, сообщает Zakon.kz.

Его кандидатура прошла предусмотренные процедуры проверки на соответствие квалификационным и этическим требованиям, передает пресс-служба НОК.

"Геннадий Головкин представляет Национальный Олимпийский комитет Казахстана и зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Исполнительный комитет ISSA на период 2026-2029 годов", – говорится в сообщении.

Спортивная ассоциация исламской солидарности объединяет Национальные Олимпийские комитеты стран – членов Организации исламского сотрудничества. Одним из ключевых спортивных событий под эгидой ISSA являются Игры исламской солидарности.

Выборы пройдут 12 сентября 2026 года в рамках 15-й Генеральной ассамблеи ISSA в городе Таифе Саудовской Аравии.

Тем временем девять казахстанцев заявлены для участия в чемпионате мира по пятиборью в Китае.