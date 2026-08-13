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Спорт

Геннадий Головкин претендует на новую должность

Геннадий Головкин стал кандидатом на пост вице-президента ISSA, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 07:00 Фото: X/GGGBoxing
Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин вошел в официальный список кандидатов на должность вице-президента Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) по Азии и Европе, сообщает Zakon.kz.

Его кандидатура прошла предусмотренные процедуры проверки на соответствие квалификационным и этическим требованиям, передает пресс-служба НОК.

"Геннадий Головкин представляет Национальный Олимпийский комитет Казахстана и зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Исполнительный комитет ISSA на период 2026-2029 годов", – говорится в сообщении.

Спортивная ассоциация исламской солидарности объединяет Национальные Олимпийские комитеты стран – членов Организации исламского сотрудничества. Одним из ключевых спортивных событий под эгидой ISSA являются Игры исламской солидарности.

Выборы пройдут 12 сентября 2026 года в рамках 15-й Генеральной ассамблеи ISSA в городе Таифе Саудовской Аравии.

Тем временем девять казахстанцев заявлены для участия в чемпионате мира по пятиборью в Китае.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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