Стартует новый сезон "Американской истории ужасов"

С 24 сентября 2026 года начнет выходить 13-й сезон "Американской истории ужасов", сообщает Zakon.kz.

А пока показали тизер нового сезона, который станет кроссовером всей антологии. В нем появится ведьминский клан из третьего сезона.

К своим ролям вернутся Джессика Лэнг, Эван Питерс, Сара Полсон, Анджела Бассетт и Эммы Робертс. Актеры предстанут в образах сразу нескольких персонажей.

Ранее реклама фильма "Человек-паук" появилась в новых машинах BMW.