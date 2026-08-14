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Культура и шоу-бизнес

Стартует новый сезон "Американской истории ужасов"

Американской истории ужасов выходит 24 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 04:41 Фото: Facebook/americanhorrorstory
С 24 сентября 2026 года начнет выходить 13-й сезон "Американской истории ужасов", сообщает Zakon.kz.

А пока показали тизер нового сезона, который станет кроссовером всей антологии. В нем появится ведьминский клан из третьего сезона.

Американской истории ужасов выходит 24 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 04:41

Фото: Facebook/americanhorrorstory

К своим ролям вернутся Джессика Лэнг, Эван Питерс, Сара Полсон, Анджела Бассетт и Эммы Робертс. Актеры предстанут в образах сразу нескольких персонажей.

Американская история ужасов, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 04:41

Фото: Facebook/americanhorrorstory

Ранее реклама фильма "Человек-паук" появилась в новых машинах BMW.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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