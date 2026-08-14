Стартует новый сезон "Американской истории ужасов"
Фото: Facebook/americanhorrorstory
С 24 сентября 2026 года начнет выходить 13-й сезон "Американской истории ужасов", сообщает Zakon.kz.
А пока показали тизер нового сезона, который станет кроссовером всей антологии. В нем появится ведьминский клан из третьего сезона.
К своим ролям вернутся Джессика Лэнг, Эван Питерс, Сара Полсон, Анджела Бассетт и Эммы Робертс. Актеры предстанут в образах сразу нескольких персонажей.
Ранее реклама фильма "Человек-паук" появилась в новых машинах BMW.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript