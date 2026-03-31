#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Персонаж Лизы Арзамасовой в новом сезоне "Папиных дочек" станет мамой

Лиза Арзамасова с ребенком, улица, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 06:58 Фото: Кадр из сериала "Папины дочки. Новые"
5 сезон российского сериала "Папины дочки. Новые" выходит 13 апреля. Действие новых серий продолжит историю полнометражного фильма "Папины дочки. Мама вернулась" 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, в новых выпусках зрителей ждут следующие события: возвращение мамы и еще одно долгожданное пополнение в семье Васнецовых, появление Иржи, борьба Веника за Дашу, новый парень Жени, переезд Сони в Санкт-Петербург, битва за бабушкину квартиру, перевоспитание Тамары, поиски подъездного призрака и другие сюрпризы.

"В этот раз приключения ждут не только Васильевых, но и Васнецовых, которые раскроются с новой стороны. Галина Сергеевна мучается вопросами, кто должен сидеть в декрете и как сдержать обещание, данное Иржи много лет назад. Жене ищут жениха, в жизни Маши и Бегемотика тоже не без страстей. Но главное, конечно же, мы ответим на вопрос, который беспокоит всех зрителей: где все это время была Даша?", – говорит режиссер и автор сценария Павел Брусочкин.

Ждет зрителей и еще один сюрприз – Галина Сергеевна окунется в материнство. Кстати, Арзамасова рассказывала, что снималась в новых "Папиных дочках" будучи беременной, так что все ее эмоции были реальны. Также изменится личная жизнь Маши, которую играет Мирослава Карпович, и Жени – героини Дарьи Мельниковой.

Создатели держат интригу, но отмечают, что в этом сезоне будет много конфликтов.

Ранее мы писали о том, что годовалая дочь Ильи Ильина покорила казахстанцев модным шоу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: