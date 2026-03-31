Персонаж Лизы Арзамасовой в новом сезоне "Папиных дочек" станет мамой

5 сезон российского сериала "Папины дочки. Новые" выходит 13 апреля. Действие новых серий продолжит историю полнометражного фильма "Папины дочки. Мама вернулась" 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, в новых выпусках зрителей ждут следующие события: возвращение мамы и еще одно долгожданное пополнение в семье Васнецовых, появление Иржи, борьба Веника за Дашу, новый парень Жени, переезд Сони в Санкт-Петербург, битва за бабушкину квартиру, перевоспитание Тамары, поиски подъездного призрака и другие сюрпризы.

"В этот раз приключения ждут не только Васильевых, но и Васнецовых, которые раскроются с новой стороны. Галина Сергеевна мучается вопросами, кто должен сидеть в декрете и как сдержать обещание, данное Иржи много лет назад. Жене ищут жениха, в жизни Маши и Бегемотика тоже не без страстей. Но главное, конечно же, мы ответим на вопрос, который беспокоит всех зрителей: где все это время была Даша?", – говорит режиссер и автор сценария Павел Брусочкин.

Ждет зрителей и еще один сюрприз – Галина Сергеевна окунется в материнство. Кстати, Арзамасова рассказывала, что снималась в новых "Папиных дочках" будучи беременной, так что все ее эмоции были реальны. Также изменится личная жизнь Маши, которую играет Мирослава Карпович, и Жени – героини Дарьи Мельниковой.

Создатели держат интригу, но отмечают, что в этом сезоне будет много конфликтов.

