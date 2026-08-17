Серебро, трава и "кел, кел": Жулдыз Абдукаримова удивила деталями тұсаукесер

Супруга казахстанского певца Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова рассказала об особенностях казахского обряда тұсаукесер. Она поделилась своими находками в Instagram, готовясь к проведению обряда для дочери Рабии Султан, сообщает Zakon.kz.

По словам актрисы, раньше ребенку могли надевать на ноги специальное серебряное украшение с подвесками, которое называлось "тұсаукесер әшекейі". Один из таких предметов хранится в фондах Кызылординского областного историко-краеведческого музея.

"Считается, что звон серебра словно возвещал всему миру о первых шагах ребенка", – написала Абдукаримова.

Она также отметила, что популярный сегодня обычай класть перед ребенком книгу, деньги, ключи или домбру и предлагать выбрать один из предметов, по ее словам, не является исконно казахской традицией.

"В казахском обычае перед только начинающим ходить ребенком пускали группу детей, которые звали его: "Иди, иди". Малыш стремился догнать их и пойти за ними, поэтому начинал ходить самостоятельно", – рассказала актриса.

Абдукаримова добавила, что путы ребенку могли перерезать не только ала жіп – пестрой нитью, но и зеленой травой или тоқ ішек.

"Ала жіп символизировал пожелание уметь отличать добро от зла, честность от нечестности. Зеленая трава означала рост, процветание и продолжение рода, а тоқ ішек – жизнь в достатке и благополучии", – пояснила она.

Актриса подчеркнула, что человека для проведения обряда выбирали не случайно.

"Тұсаукесер доверяли не любому человеку, а обычно тому, кто был быстрым, ловким, деятельным, у кого слова не расходились с делами. Желали, чтобы ребенок был таким же шустрым, сметливым и успешным. Чем больше узнаешь о глубоком смысле и воспитательном значении каждой детали этой традиции, тем сильнее начинаешь гордиться мудростью казахского народа и его вековыми обычаями", – написала Абдукаримова.

Казахстанцы тепло отреагировали на публикацию актрисы, похвалив ее за мудрость и отношение к материнству:

– Вот и ответ, замечательно! Жулдыз ведь умная, рассудительная мама. – Вы так здорово рассказали про бизнес! Теперь многие будут делать и продавать такие браслеты – готовый бизнес. – Пусть ее первые шаги будут благословенными! Динара Сатжан очень энергичная, преданная своему делу, у нее много хороших качеств, сильный человек. – Очень умная Жулдыз, красивая и достойная своей роли мама.

Тұсаукесер – это традиционный казахский обряд разрезания пут на ногах ребенка, который начинает делать свои первые самостоятельные шаги. Цель этого обычая – пожелать малышу легкой и успешной дороги в жизни, крепких ног и уверенного будущего.

Ранее сообщалось, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова устроили роскошный праздник для дочери.