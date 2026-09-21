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Культура и шоу-бизнес

"Могу разорвать отношения": Жулдыз Абдукаримова сделала резкое признание

Жулдыз Абдукаримова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 15:33 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова поделилась кадрами с красочной фотосессии, сопроводив публикацию известной цитатой Антуана де Сент-Экзюпери из "Маленького принца": "Мы в ответе за тех, кого приручили", сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что, несмотря на внешнее восприятие ее как успешного человека, внутри ощущает себя воином. По ее словам, она считает себя ответственной за семью, детей, близких и свою команду и готова защищать их.

Актриса призналась, что бывает требовательной к окружающим, однако не позволяет никому обижать близких ей людей. Также она подчеркнула, что сама решает, какие отношения сохранять в публичном поле, а какие оставлять личными.

"Если между нами появляется холод, я могу в один миг разорвать эти отношения", – заключила она.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 15:33
"Уважай себя!": Жулдыз Абдукаримова обратилась к дочери

Кому именно было адресовано это послание, пока неизвестно. А 13 августа мы писали о том, как Абдукаримова с супругом Кайратом Нуртасом пышно отметили первый день рождения младшей дочери Рабии Султан.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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