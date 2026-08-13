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Культура и шоу-бизнес

С размахом и традициями: Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова устроили роскошный праздник для дочери

торт, праздник, Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:43 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известный казахстанский артист Кайрат Нуртас и его супруга Жулдыз Абдукаримова пышно отметили первый день рождения младшей дочери Рабии Султан, сообщает Zakon.kz.

Гостями стали родственники и многочисленные знаменитости. Важная миссия выпала ведущей Динаре Сатжан – она разрезала путы малышке.

Интересно также, что историю семьи рассказали через театр.

Сам обряд тұсау кесу прошел на большой зеленой поляне. По обычаю Рабия сделала первые шаги босиком по траве.

"Разрезали ала жіп – знак честности. Рядом лежал тоқ ішек как пожелание достатка и спокойной жизни, көк шөп – как сама жизнь, обновление и надежда", – говорится в описании к опубликованному видео.

Внимание гостей привлек огромный праздничный шестиярусный торт.

Армия фанатов звездного семейства пришла в восторг от грандиозного праздника. Больше всего поклонники оказались рады полному воссоединению артистов. Также многие высказали Абдукаримой слова преклонения перед ее красотой.

  • Все очень красиво, современно, интеллигентно и, главное, со вкусом. Видно, сколько труда, любви и души вложено. Вы большая умница! Пусть ваша семья всегда будет такой красивой и счастливой!
  • В вашей семье такой уровень впервые! Вы не зря 1 келін, вы пример и мотивация вашим остальным..
  • Как же красиво невероятно.
  • Какая красивая семья!.
  • Пусть растет здоровой и счастливой. Настоящая Султан.
  • Просто будьте счастливы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:43
"Кайрат знает, что родила?": жаркие споры вызвала новая публикация жены Нуртаса с малышом

Всего у Нуртаса и Абдукаримовой пятеро детей. Во время пятой беременности Жулдыз держала новость в секрете от широкой публики. Даже гендер-пати она провела в кругу детей, пока Кайрат был на гастролях. Уже намного позднее актриса рассказала. что их дочь получила имя в честь исторической личности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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