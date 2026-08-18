Отпуск, который всегда с собой: фильмы про курорты и летний отдых на MEGOGO

Последний месяц лета уже наступил, а значит, самое время успеть поймать его настроение. Если в этом году так и не получилось выбраться к морю, не беда – отпуск можно устроить прямо дома.

Чемодан не нужен, билеты тоже: достаточно включить фильм, добавить что-нибудь прохладное и отправиться туда, где солнце, пляжи, курортные романы и приключения ждут за каждым поворотом.

Собрали фильмы, которые перенесут вас на солнечные побережья, в роскошные отели и на шумные курорты – хотя бы на пару часов.

"Спасатели Малибу"

Солнце, море, идеальные пляжи и команда спасателей, которая следит за порядком на побережье. Но за красивой курортной жизнью скрывается настоящее расследование. Легкая комедия с морем, юмором и приключениями – почти как отпуск, только без риска обгореть.

Фото: megogo

"Развеселые каникулы"

Что может пойти не так во время идеального семейного отдыха? Практически все. Вместо спокойных каникул героев ждут неожиданные приключения, курортный хаос и множество комичных ситуаций. Отличный вариант, если хочется посмеяться и ненадолго забыть о делах.

"Кто угодно, кроме тебя"

Романтическая комедия о двух людях, которые совсем не планировали влюбляться друг в друга. Австралийские пейзажи, солнечные пляжи, свадьба мечты и отношения, которые постоянно идут не по плану. Идеальный фильм для тех, кому к отпускному настроению хочется добавить немного романтики.

"Ибица"

Три подруги отправляются на Ибицу, чтобы отдохнуть и как следует повеселиться. Но когда одна из них знакомится с диджеем, спокойный отпуск быстро превращается в настоящее приключение. Музыка, вечеринки, море и испанское солнце – все, что нужно для виртуального путешествия.

"Этот неловкий момент"

Три друга решают наслаждаться жизнью без серьезных отношений, но летний отдых и новые знакомства быстро меняют их планы. Море, девушки, дружба и романтические недоразумения – легкая история для вечера, когда хочется чего-то беззаботного.

Фото: megogo

"Вино лета"

Лето, теплые вечера, красивые пейзажи и хорошее вино – иногда для отдыха нужно совсем немного. Эта история напоминает, что отпуск – это не только далекие страны и пляжи, но и возможность остановиться, наслаждаться моментом и открыть для себя что-то новое.

"Горячие мамочки"

Три женщины решают устроить себе настоящий отпуск и отправляются туда, где можно забыть о домашних заботах. Но расслабиться без приключений не получится: впереди новые знакомства, вечеринки и ситуации, о которых потом точно будет что вспомнить.

"Пляжный отдых по-американски"

Пляж, солнце, море и компания друзей – казалось бы, идеальная формула для отдыха. Но курортная жизнь редко проходит по плану. Легкая комедия для тех, кто хочет добавить немного пляжного настроения в обычный вечер.

"Билет в рай"

Разведенные родители объединяются ради одной цели – помешать дочери выйти замуж. Для этого им приходится отправиться на Бали, где тропические пейзажи, океан и свадебные приготовления становятся частью их собственного приключения. Красивое кино, после которого особенно хочется в отпуск.

Фото: megogo

"Формула любви для узников брака"

Четыре семейные пары отправляются на тропический курорт, чтобы попробовать спасти свои отношения. Но вместо спокойного отдыха их ждут неожиданные разговоры, испытания и новые взгляды на семейную жизнь. Курорт здесь становится не только местом для отдыха, но и поводом разобраться в отношениях.

Если этим летом вы так и не успели куда-нибудь уехать – еще не поздно устроить себе маленькое путешествие. Все фильмы из описания, а также другие истории для идеального летнего вечера можно посмотреть на MEGOGO в специальной подборке по ссылке.

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