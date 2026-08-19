Алла Пугачёва лишилась двух участков: имущество ушло с молотка

Известная певица Алла Пугачёва лишилась двух участков прибрежной зоны у поместья в Солнечногорске. Прибрежные зоны у дома Пугачевой продали на аукционе за 14 тыс. рублей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РЕН ТВ, недвижимость певицы – площадки – выставили на торги еще в июле. Согласно документам, стартовая цена за право заключить договор на одну из зон составляла чуть более 11 тысяч рублей, а за вторую – около 2,5 тысячи рублей.

Об этом говорится в документах в открытых источниках.

Фото: официальный Telegram-канал РЕН ТВ/knd.gov.ru

По данным СМИ, новым владельцем этих территорий стал Глеб Рыськов, который приобрел участки по итогам аукциона.



Сайт ren.tv напоминает, что история борьбы бизнесмена Глеба Рыськова с незаконным использованием акватории длится больше года. Именно его обращения инициировали проверку законности использования земельного участка Пугачевой. Теперь после выявленных нарушений ведомство вышло на этап торгов.

Кроме того, Глеб Рыськов требует через суд обязать певца Филиппа Киркорова снести постройки на его участке у Москвы-реки. Также саратовский бизнесмен добивается выдворения Ларисы Долиной с берега ручья в Подмосковье.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачёва перенесла операцию по замене тазобедренного сустава.