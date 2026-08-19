#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва лишилась двух участков: имущество ушло с молотка

Примадонна лишилась участков земли, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 22:27 Фото: Instagram/alla_orfey
Известная певица Алла Пугачёва лишилась двух участков прибрежной зоны у поместья в Солнечногорске. Прибрежные зоны у дома Пугачевой продали на аукционе за 14 тыс. рублей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РЕН ТВ, недвижимость певицы – площадки – выставили на торги еще в июле. Согласно документам, стартовая цена за право заключить договор на одну из зон составляла чуть более 11 тысяч рублей, а за вторую – около 2,5 тысячи рублей.

Об этом говорится в документах в открытых источниках.

скрин продажи на аукционе участков Аллы Пугачевой, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 22:27

Фото: официальный Telegram-канал РЕН ТВ/knd.gov.ru

По данным СМИ, новым владельцем этих территорий стал Глеб Рыськов, который приобрел участки по итогам аукциона.

Сайт ren.tv напоминает, что история борьбы бизнесмена Глеба Рыськова с незаконным использованием акватории длится больше года. Именно его обращения инициировали проверку законности использования земельного участка Пугачевой. Теперь после выявленных нарушений ведомство вышло на этап торгов.

Кроме того, Глеб Рыськов требует через суд обязать певца Филиппа Киркорова снести постройки на его участке у Москвы-реки. Также саратовский бизнесмен добивается выдворения Ларисы Долиной с берега ручья в Подмосковье.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачёва перенесла операцию по замене тазобедренного сустава.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
певица
00:43, 03 ноября 2023
Аллу Пугачеву заметили в России
Максим Галкин показал Аллу Пугачёву
11:35, 15 февраля 2024
Максим Галкин показал Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва перенесла операцию
18:31, 05 августа 2026
Алла Пугачёва перенесла сложную операцию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
22:31, Сегодня
Казахстанская борчиха Дауылкызы проиграла схватку за бронзовую медаль на ЧМ-2026
Фото: WTA
22:08, Сегодня
Рыбакина узнала потенциальную соперницу в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Фото: UFC
21:45, Сегодня
Дастин Порье сделал заявление о бое Махачева и Гэрри в UFC
Фото: пресс-служба КТФ
21:14, Сегодня
Анна Данилина проиграла во втором круге топового турнира в Цинциннати
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: