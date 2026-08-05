Алла Пугачёва перенесла сложную операцию
Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источники из окружения артистки.
По информации издания, после хирургического вмешательства врачи предупредили певицу о необходимости пройти курс реабилитации и заново учиться ходить. Отмечается, что без активного восстановления существует риск появления хромоты.
Как утверждают собеседники портала, первое время после операции Пугачёва опасалась, что искусственный сустав может не прижиться и это повлияет на возможность самостоятельно передвигаться. Источники также заявили, что артистка уже давно испытывает проблемы со здоровьем, в частности, страдает диабетом и заболеваниями ног.
В публикации также отмечается, что аналогичные операции ранее перенесли певец Шура (Александр Медведев) и фигурист Алексей Ягудин. Кроме того, источники проводят параллель с актрисой Людмилой Гурченко, которая после перелома шейки бедра также столкнулась с трудностями при восстановлении.
Официальных комментариев от Аллы Пугачёвой или ее представителей на момент публикации не поступало.
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