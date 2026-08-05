Алла Пугачёва перенесла сложную операцию

Певица Алла Пугачёва перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источники из окружения артистки.

По информации издания, после хирургического вмешательства врачи предупредили певицу о необходимости пройти курс реабилитации и заново учиться ходить. Отмечается, что без активного восстановления существует риск появления хромоты.

Как утверждают собеседники портала, первое время после операции Пугачёва опасалась, что искусственный сустав может не прижиться и это повлияет на возможность самостоятельно передвигаться. Источники также заявили, что артистка уже давно испытывает проблемы со здоровьем, в частности, страдает диабетом и заболеваниями ног.

В публикации также отмечается, что аналогичные операции ранее перенесли певец Шура (Александр Медведев) и фигурист Алексей Ягудин. Кроме того, источники проводят параллель с актрисой Людмилой Гурченко, которая после перелома шейки бедра также столкнулась с трудностями при восстановлении.

Официальных комментариев от Аллы Пугачёвой или ее представителей на момент публикации не поступало.

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