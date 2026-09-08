Откровенное признание Насти Каменских о детях вызвало скандал в Сети

Известная украинская певица Настя Каменских рассказала о слухах вокруг ее беременности и призналась, что не может и не хочет иметь детей, сообщает Zakon.kz.

Интервью с артисткой опубликовала на YouTube Катерина Гордеева. Частичное видео артистка опубликовала в Instagram.

"Я не могу иметь детей. Точнее, не так. Я не могу иметь детей и не хочу их иметь. Так было не всегда. Мне была навязана история, что "ты неполноценная женщина, если у тебя нет детей", – заявила Каменских.

Певица рассказала, что вместе с Алексеем Потапенко неоднократно пыталась стать матерью. По ее словам, она прошла четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций, однако они не принесли результата. При этом Каменских отметила, что у нее нет медицинского диагноза, объясняющего невозможность забеременеть.

Откровенное признание вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Одни пользователи осудили артистку, другие, напротив, призвали не вмешиваться в ее личную жизнь и поддержали певицу:

– Отвратительно. – Вот почему никогда нельзя девушек, женщин спрашивать: "Почему у тебя нет детей?" Потому что у каждого своя история, о которой вы можете ничего не знать, а человека ранить.

– Че на них нападаете? За что? Я искренне не могу понять. Как собаки кидаетесь на людей, которые ничего плохого не сделали. – То, чего вы не сделаете ради денег, они даже восстановили старую пару, потому что они одинокие, они ничего не стоят. – Вы чертовы идиоты. – 80% украинцев вас поддерживают. – Мне очень нравилось слушать вас, я был на концерте, и теперь просто отвратительно, что вы стерли все хорошее.

Ранее сообщалось, что легендарный дуэт Потап и Настя объявил о расставании.