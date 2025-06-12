#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
511.77
593.19
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
511.77
593.19
6.41
Культура и шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на вопрос о будущем пополнении в семье

Свадьба Харламова и Ковальчук, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 23:03 Фото: instagram/garikkharlamov
Известный российский актер и комик Гарик Харламов прокомментировал слухи о возможной беременности своей жены – актрисы Катерины Ковальчук, сообщает Zakon.kz.

Он 12 июня 2025 года ответил на вопросы журналистов Пятого канала на премии ТЭФИ-2025.

Поводом для домыслов стали фото в соцсетях, где Ковальчук позирует с букетом, прикрывающим живот, и носит свободные наряды.

Харламов признался, что сам начинает задумываться, когда такие слухи активно обсуждаются, но подчеркнул, что подтверждений нет и его это расстраивает.

"Ну хочу, конечно, естественно. Ну я думаю, что все узнают, как только это случится. Просто такое платье", – добавил Гарик Харламов.

Он отметил, что искренне мечтает о детях и надеется, что радостная новость не потребует намеков.

Ранее мы сообщали, что казахстанская девочка "взорвала" Instagram песней Валерии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Это же ужас: фанаты раскритиковали беременную жену Кайрата Нуртаса за откровенное платье
Культура и шоу-бизнес
00:07, 13 июня 2025
Это же ужас: фанаты раскритиковали беременную жену Кайрата Нуртаса за откровенное платье
Сколько людей посмотрели платную онлайн-свадьбу единственного сына Майгазиева
Культура и шоу-бизнес
18:14, 12 июня 2025
Сколько людей посмотрели платную онлайн-свадьбу единственного сына Майгазиева
16-летнюю дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой осыпали признаниями в любви
Культура и шоу-бизнес
14:33, 12 июня 2025
16-летнюю дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой осыпали признаниями в любви
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: