Гарик Харламов ответил на вопрос о будущем пополнении в семье

Известный российский актер и комик Гарик Харламов прокомментировал слухи о возможной беременности своей жены – актрисы Катерины Ковальчук, сообщает Zakon.kz.

Он 12 июня 2025 года ответил на вопросы журналистов Пятого канала на премии ТЭФИ-2025.

Поводом для домыслов стали фото в соцсетях, где Ковальчук позирует с букетом, прикрывающим живот, и носит свободные наряды.

Харламов признался, что сам начинает задумываться, когда такие слухи активно обсуждаются, но подчеркнул, что подтверждений нет и его это расстраивает.

"Ну хочу, конечно, естественно. Ну я думаю, что все узнают, как только это случится. Просто такое платье", – добавил Гарик Харламов.

Он отметил, что искренне мечтает о детях и надеется, что радостная новость не потребует намеков.

Ранее мы сообщали, что казахстанская девочка "взорвала" Instagram песней Валерии.