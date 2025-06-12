Гарик Харламов ответил на вопрос о будущем пополнении в семье
Фото: instagram/garikkharlamov
Известный российский актер и комик Гарик Харламов прокомментировал слухи о возможной беременности своей жены – актрисы Катерины Ковальчук, сообщает Zakon.kz.
Он 12 июня 2025 года ответил на вопросы журналистов Пятого канала на премии ТЭФИ-2025.
Поводом для домыслов стали фото в соцсетях, где Ковальчук позирует с букетом, прикрывающим живот, и носит свободные наряды.
Харламов признался, что сам начинает задумываться, когда такие слухи активно обсуждаются, но подчеркнул, что подтверждений нет и его это расстраивает.
"Ну хочу, конечно, естественно. Ну я думаю, что все узнают, как только это случится. Просто такое платье", – добавил Гарик Харламов.
Он отметил, что искренне мечтает о детях и надеется, что радостная новость не потребует намеков.
Ранее мы сообщали, что казахстанская девочка "взорвала" Instagram песней Валерии.
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