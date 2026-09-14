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Культура и шоу-бизнес

Снять фильм теперь может каждый: как ИИ меняет мировую киноиндустрию

Кинокамера, съемки, AI, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 13:30 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Сооснователь и креативный директор AAIFF Айзатулла Хуссейн 14 сентября 2026 года рассказал, как искусственный интеллект меняет киноиндустрию, какие возможности открывает авторам и сможет ли AI-кино заменить традиционный кинематограф, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ спросили, насколько оправданны опасения, что AI может лишить работы специалистов киноиндустрии, снизить качество контента и в итоге не дать ожидаемой экономии, а также какие реальные возможности искусственный интеллект открывает для кинематографа.

"Кино – это лишь один из видов развлечения. Я не думаю, что AI-кино полностью заменит традиционный кинематограф. Скорее, оно найдет собственные формы – например, короткометражные фильмы и сериалы. Возможно, традиционного кино станет меньше, как в свое время произошло с театром, однако качество театральных постановок от этого только выросло. Думаю, нечто подобное произойдет и с кинематографом. Традиционное кино сохранится и, возможно, будет еще больше обращаться к классическим форматам, например съемке на пленку. При этом быстрый контент, который можно создавать с помощью AI, будет набирать обороты", – ответил Айзатулла Хуссейн.

По его мнению, скорее всего, эти направления будут существовать параллельно: где-то независимо друг от друга, а где-то объединяясь в рамках одного проекта.

"Самое большое, – это демократизация создания контента. То есть в основном люди, которые создавали для нашего фестиваля, – это соло-креаторы. То есть просто простой парень из поселка может придумать идею, сесть за компьютер и создать свое кино, которое может выиграть на миллиард долларов. То есть это только начало. Это, в первую очередь, демократизация, где каждый человек, просто имея идею, может воплотить ее в реальность и показать ее всему миру", – сказал спикер.

Сооснователь и председатель совета AAIFF Алмас Жали также отметил, что конкурировать с традиционным голливудским кино пока очень сложно. Однако AI дает авторам возможность гораздо быстрее и с меньшими затратами самостоятельно рассказывать свои истории всему миру, не дожидаясь, пока их воплотит кто-то другой – уже через собственное видение.

Ранее стало известно, что более 8 тысяч AI-фильмов со всего мира собрал фестиваль в Астане. Astana AI Film Festival пройдет 1-3 октября в Астане в рамках Digital Bridge. Конкурсные AI-фильмы покажут зрителям на больших экранах кинотеатров Chaplin. Имена победителей станут известны 3 октября.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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