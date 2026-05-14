Общество

До 400 тысяч казахстанцев могут сменить профессии из-за ИИ

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 14 мая 2026 года на брифинге в Сенате рассказал о возможном влиянии массового внедрения искусственного интеллекта на казахстанский рынок труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что этот процесс только начался.

"Как вы знаете, у нас есть Центр трудовых ресурсов, который занимается прогнозами на рынке труда. По их данным, в ближайшие 10 лет, возможно, с массовым внедрением ИИ произойдут какие-то сокращения рабочих мест", – сказал Туякбаев.

По его словам, это вспомогательный персонал, бухгалтеры, юристы, а также профессии, где не требуется личное участие человека.

"По таким направлениям насчитали в районе 300-400 тысяч рабочих мест. Мы эту цифру знаем, поэтому сейчас мы переобучаем. С начала года мы 186 тысяч человек переобучили другим профессиям. Такая практика ведется одномоментно во всех регионах", – добавил вице-министр.

Ранее в Минтруда прокомментировали снижение средней зарплаты казахстанцев.

Азамат Сыздыкбаев
