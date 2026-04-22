Культура и шоу-бизнес

Первый кинофестиваль фильмов ИИ пройдет в Казахстане – в чем его особенности

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 15:29 Фото: pixabay
В Астане состоится первый международный фестиваль кино, созданного с использованием искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

В мероприятии под названием Astana Al Film Festival примут участие представители 50 стран, а его призовой фонд составит 1 млн долларов.

"Мы рассчитываем, что Astana Al Film Festival станет ежегодным событием в креативных индустриях и устойчивой международной площадкой для новых форматов и имен. При этом участие открыто для всех: подать работу может как команда, так и индивидуальный креатор", – поделился один из организаторов фестиваля, основатель компании Ozen Айзатулла Хусейн.

Он рассказал, чем фестиваль похож, и чем отличается от других схожих по формату мероприятий.

"Это экспериментальный конкурс. Он схож с привычными кинофестивалями, но из-за того, что произведения создаются ИИ, мы не можем дать награду за лучшую мужскую или женскую роль, к примеру. Но у нас будут такие номинации, как "Лучший персонаж". Мы почти закончили проработку, окончательно все будет известно в начале мая", – признался спикер.

Отмечается, что прием заявок стартует в мае – подать работу можно будет на официальном сайте фестиваля.

"По условиям конкурса участникам необходимо создать короткометражный Al-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его на лендинг-платформу фестиваля с описанием проекта. Заявки принимаются с мая и до конца августа", – уточнил еще один организатор мероприятия, руководитель компании Brave Talents Алмас Жали.

Он также поделился мнением по поводу возможности объективно оценивать работы, созданные ИИ. Он считает, что мнения по поводу того или иного фильма всегда будут розниться.

"Мы были с фильмом "Ауру" на Роттердамском фестивале, и нам казалось, что эта картина лучше всех. Но мы не победили там. Однако затем мы победили на бельгийском фестивале, где были фактически те же участники. Аналогично и после вручения "Оскара" происходят всякие скандалы и разборки", – отметил организатор.

Сам фестиваль пройдет осенью 2026 года, как ожидается – с 1 по 3 октября. Организаторы заверили, что мероприятие будет проведено полностью за счет спонсорских и партнерских средств.

Азамат Сыздыкбаев
В Финляндии прошло первое богослужение с ИИ
В Финляндии прошло первое богослужение с ИИ
07:25, 12 марта 2025
