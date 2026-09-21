Полный зал, драка и зов фанатов из Шымкента: Баян Алагузова показала юбилейное шоу KeshYou в Астане

В субботу, 19 сентября 2026 года, на спортивной арене "Барыс Арена" Астаны при полном аншлаге прошел юбилейный концерт группы KeshYou, посвященный 20-летию коллектива, сообщает Zakon.kz.

Как это было, показала продюсер группы Баян Алагузова.

Известно, что на одной сцене собрались солистки разных поколений и эпох группы, включая участниц "золотого состава" (Жанар Дугалову, Камшат Жолдыбаеву и других). Они исполнили свои хиты в обновленном современном звучании.

"Вчера было круто! Спасибо, Астана!" – рассказала о своих впечатлениях второй продюсер Багым Мухитденова.

Не обошлось и без происшествий. В фан-зоне во время мероприятия двое мужчин устроили словесный конфликт, переросший в драку.

Впрочем, несмотря ни на что зрители остались в восторге и просят дополнительные концерты в других городах Казахстана.

Круче, чем в Алматы.

Потрясающее шоу мирового уровня! Гордимся и восхищаемся.

Шоу KeshYou нужно катать по миру!

Очень просим вас организовать концерт в Шымкенте!

Превосходно! Прилетела из Якутии, кое-как купила билеты. Ожидания превзошли! Грандиозное шоу на высочайшем уровне! Девушки все необычайно красивы, грациозны, харизматичные, пластика какая, как пантеры, и отличная физическая подготовка! А наряды – это отдельная тема! Благодарю за полученные эмоции, эстетическое наслаждение! Какой титанический труд! Виват, Баян! Я поклонница вашего творчества! Приезжайте в Якутию!

Когда к нам в Бишкек?

Мощно.

Услышьте зов сердец шымкентских фанатов.

После вашего концерта я поняла, какой должен быть концерт. Вы поставили такую планку, что теперь ваши коллеги по цеху будут ломать голову.

Немного ранее мы рассказывали, как супруг Баян Алагузовой с размахом отметил 57-летие.