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Культура и шоу-бизнес

"Казахи и чеченцы – братья навек": Арман Давлетяров восторженно высказался о поездке в Грозный

Арман Давлетяров, деятель РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 15:16 Фото: Instagram/arman_dav
Известный медиаменеджер Арман Давлетяров рассказал о своей поездке в столицу и крупнейший город Чечни – Грозный, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана подчеркнул, что всегда с радостью приезжает в Чечню.

"Здесь нас, казахов, встречают с особым теплом, и меня это очень трогает. Некоторое время назад я начал изучать чеченский язык онлайн. А сейчас самое время практиковаться в общении. Получаю от этого огромное удовольствие! Изучаю культуру чеченского народа, его традиции. Поэтому в этот раз приехал сюда с особым интересом и трепетом. Очень уважаю чеченцев за то, как бережно они хранят свою веру, язык, культуру и передают все это детям и внукам. Здесь на каждом шагу ощущается, что народ сохранил свой характер, свой генетический код. У народа, который так бережет свои корни, есть будущее. Казахи и чеченцы – братья навек!" Арман Давлетяров
  • Рахмет, Арман, всегда вам рады! Ваш народ тоже в свое время нас приютил! Спасибо казахскому народу и моей родной Караганде.
  • Я чеченец, родился в Казахстане. Сейчас живу в Чечне. Когда вижу казахов, всегда необъяснимое чувство чего-то родного из счастливого, доброго, солнечного детства!
  • Всегда, когда оказываюсь в центре города, среди туристов всегда ищу казахов, просто обнять. Казахстан – это моя Родина. Мои самые счастливые годы прошли в Казахстане. Люблю вас всей душой.
  • Мы всегда рады вам! Мира и процветания братскому Казахстану, Кыргызстану! Мы помним то добро.
  • Я родилась в Казахстане, училась, только теплые воспоминания. Была на встрече одноклассников в 2018 году. Встретили, как всегда казахи встречают, – лучше всех. Люблю Казахстан!
  • Да, чеченцы сильно уважают казахов. Ингуши тоже уважают.
  • Наша любовь и уважение к казахскому народу взаимны. Мы действительно близкие, братские народы, и всегда рады гостям из Казахстана.
  • Мой отец родился в Казахстане в годы высылки. История моего народа трогает меня до глубины души, и я очень сильно люблю казахов за то, что они приняли нас в те тяжелые годы.
  • Приезжай, Арман, всегда тебе очень рады. Спасибо, что нашел время увидеться и окунуться в молодость, – написали в ответ пользователи Сети.

Глубокая благодарность чеченского народа к казахам уходит корнями в трагические события февраля 1944 года, когда в ходе сталинской депортации (операция "Чечевица") более 318 тысяч чеченцев и ингушей были насильно высланы со своих родных земель в Казахстан.

22 августа 2026 года Давлетяров рассказывал о 23-летней семейной жизни и трогательно обращался к своей супруге Мавжуде.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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