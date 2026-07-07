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Культура и шоу-бизнес

"Каждый раз вижу что-то новое": Арман Давлетяров не узнал Актобе

Арман Давлетяров, артист, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:39 Фото: Instagram/arman_dav
Российский медиаменеджер Арман Давлетяров рассказал о своей поездке в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана уточнил, что в Актобе приезжает не как турист.

"Здесь живут мои родные, поэтому бываю здесь регулярно. И наверное, именно поэтому особенно замечаю, как меняется город. Каждый раз вижу что-то новое. Где-то появилась хорошая дорога, где-то построили спортивный комплекс, где-то парк, где-то новые социальные объекты. Город становится красивее, современнее и, самое главное, комфортнее для людей". Арман Давлетяров

В продолжении артист подчеркнул, что он очень рад за Актобе.

"За своих родных, за всех, кто здесь живет. Хочется, чтобы город и дальше рос, развивался и с каждым годом становился только лучше. Люблю приезжать сюда. И надеюсь, что таких поводов для радости будет все больше".Арман Давлетяров

Немного ранее сообщалось, что самый известный клоун Казахстана Мурат Мутурганов вернулся в Жезказган.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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