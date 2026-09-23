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Культура и шоу-бизнес

107 артистов, около 80 новых треков и 15 часов лайвов: как Арбат стал музыкальной студией

концерт, певица, Yenlik, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 10:58 Фото: Денис Клеро, ArtTaspa
В течение месяца "Студия Go" от Яндекс Музыки работала на Арбате в Алматы. Здесь можно было не только слушать музыку, но и наблюдать за тем, как она создается, сообщает Zakon.kz.

Днем артисты записывали новые треки в прозрачной студии, а по вечерам выходили на сцену на крышу контейнера и исполняли только что созданные и популярные треки для сотен людей.

За время проекта в "Студии Go" побывали 107 артистов. Здесь записали более 80 новых треков, а общая продолжительность живых выступлений составила 15 часов. Каждый концерт в среднем собирал около 300 зрителей; всего за месяц выступления послушали порядка 60 000 гостей Арбата.

концерт, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 10:58

Фото: Денис Клеро, ArtTaspa

Формат объединил артистов разных жанров и поколений: студия стала возможностью записать материал в профессиональном пространстве и представить его городской аудитории как для известных исполнителей, так и для начинающих авторов.

"В Казахстане много сильных, талантливых и ярких музыкантов, но не хватает платформ и площадок, где они бы могли в лайве исполнять свои треки. Зачастую новые релизы проходят незаметно и ограничиваются цифровыми выходами с одной лишь обложкой для трека. Хотелось бы побольше таких проектов, как "Студия Go" от Яндекс Музыки. Это очень классный проект", – поделились своими впечатлениями участники группы ALPHA во время их интервью в студии.
концерт, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 10:58

Фото: Денис Клеро, ArtTaspa

"Студия Go" стала точкой встречи артистов, слушателей и города. Одни приходили на выступление любимого исполнителя, другие останавливались во время прогулки по Арбату, а кто-то впервые открывал для себя новую музыку прямо у сцены.

Ицык Цыпер, певец, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 10:58

Фото: Денис Клеро, ArtTaspa

В проекте приняли участие Yenlik, SALSERI, Rusha, AMIRA, A.Boo, meow! dammit, AYRYS, ALPHA, Ayau, Bonapart, Anel Renaldi, Bazar Jackson, Shagamanski, Chrich, IL'HAN & ULAN, ALEM & Ushkyn Zhamalbek, Assetyans, chrscat, hatikoali, Liili, ния & Dilbara, AYREE, The OM, маленькая настя, джаз дилла, Moreart, Adoni, 404, AYU, Colorit, Jasyl Doka, A.Z, menrasaitam, AYAT, Norman, Lugnan, Ицык Цыпер, DARREM, Da Lume, Magjan, Соулджа, Anyz, Karmaz, "Лисьи сказки", Enendroen, Abayy, AIHAN, Sutqorekti1, ESKO, KABDOL, AyaFunk, NAZZARBECK, Aza Neutron, k0vertessence и другие молодые артисты.

студия, запись, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 10:58

Фото: Денис Клеро, ArtTaspa

Все участники проекта собраны в специальном плейлисте Яндекс Музыки.

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Айсулу Омарова
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