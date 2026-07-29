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События

Полиция нагрянула в вебкам-студию Алматы во время трансляции

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 16:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы во время рейда стражи порядка обнаружили квартиру с вебкам-студией, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали, что во время визита правоохранителей в помещении находились девушка, участвовавшая в онлайн-трансляциях, и администратор студии.

Всех доставили в подразделение полиции.

Также в ведомстве рассказали, что в ходе обыска изъяты компьютерная техника, средства видеосъемки, оборудование для проведения трансляций, а также иные предметы, имеющие значение для расследования.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности, а также лиц, причастных к организации и функционированию незаконной студии".Пресс-служба ДП Алматы

Полицейские решили еще напомнить: в цифровом пространстве анонимности не существует. Любая противоправная деятельность в Сети рано или поздно попадает в поле зрения органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что 37-летнего жителя Караганды, находившегося в розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, задержали в Алматы с помощью системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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