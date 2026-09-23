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Культура и шоу-бизнес

Рехаб за 30 млн тенге после стрельбы по охране: Джиган 10 часов удерживал персонал в особняке

Джиган, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 11:24 Фото: Instagram/iamgeegun
Рэпер Денис Устименко-Вейнштеин, более известный как Джиган, летом 2026 года устроил стрельбу в загородном доме, после чего был направлен на трехмесячное лечение в один из реабилитационных центров Израиля, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте с музыкантом стало известно сегодня, 23 сентября 2026 года. Многочисленные новостные издания делятся подробностями произошедшего.

По данным Telegram-канала Shot, в начале июля Джиган в нетрезвом состоянии открыл огонь из "Сайги-9" в своем загородном доме. Согласно рассказам очевидцев, рэпер ранил одного из охранников, после чего около 10 часов удерживал персонал в доме. Его дети в это время прятались и сообщали матери о происходящем.

Позже на место прибыли Оксана Самойлова, охрана поселка и друзья артиста. Джигана обезвредили и отправили на лечение. Пострадавшие не стали обращаться в полицию.

Теперь, как гласит публикация Mash, артист проходит трехмесячное лечение в израильском центре стоимостью около 5 млн рублей (более 30 млн тенге). После инцидента со стрельбой он прошел детоксикацию и теперь занимается с психиатрами индивидуально и в группах.

День артиста расписан по часам: терапия, спортзал, бассейн и тренировки. Телефон регулярно проверяют, самостоятельно покидать клинику нельзя. Встречи с семьей пока не проводятся.

Ранее Джиган уже проходил лечение в реабилитационном центре – в 2020 году после серьезного нервного срыва и проблем с зависимостями.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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