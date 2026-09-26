Обвинившая Jay-Z в изнасиловании женщина признала свои заявления ложными
Бывшая обвинительница, фигурирующая под именем Джейн Доу, заявила, что "никогда не встречала" Jay-Z, настоящее имя которого Шон Картер, и что он не совершал в отношении нее никаких противоправных действий, пишет Sky News.
В декабре 2024 года женщина утверждала, что Jay-Z и Шон "Дидди" Комбс изнасиловали ее после церемонии MTV Video Music Awards в 2000 году, когда ей было 13 лет. Оба музыканта отрицали обвинения. В феврале 2025 года дело было прекращено.
Теперь женщина заявила, что ее прежние обвинения не соответствовали действительности, и принесла Jay-Z извинения за причиненный ему, его семье и репутации ущерб. Она также отказалась от обвинений в адрес Комбса.
Ранее в ее рассказе находили несоответствия, однако тогда женщина продолжала настаивать на своих обвинениях.
В марте 2025 года Jay-Z подал иск против женщины и Бузби, обвинив их в сговоре с целью ложного обвинения его в сексуальном насилии и заявив об ущербе в $20 млн. Теперь адвокаты рэпера сообщили, что исключают женщину из этого иска.
Ранее рэпер Джиган летом 2026 года устроил стрельбу в загородном доме, после чего был направлен на трехмесячное лечение в один из реабилитационных центров Израиля.