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#Спецпроекты
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Культура и шоу-бизнес

Как настроить безопасный просмотр для ребенка на стриминговом сервисе

Телевидение, MEGOGO, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:06 Фото: MEGOGO
Современные дети быстро осваивают консоли, телевизоры, планшеты и смартфоны, сообщает Zakon.kz.

Они уже сами находят любимые мультфильмы, шоу и развлечения. И это удобно для всей семьи – пока ребенок случайно не наткнется на контент, не соответствующий его возрасту, или не нажмет кнопку покупки. Полностью контролировать каждый клик невозможно и даже необязательно. Вместо этого мы расскажем, как настроить детский профиль и родительский контроль на MEGOGO, чтобы малыш мог самостоятельно выбирать контент, а взрослым не приходилось постоянно проверять, что именно сейчас на экране.

Детский профиль: безопасное пространство для маленького зрителя

Первый шаг – создать для ребенка отдельный детский профиль. Это можно сделать в несколько кликов: откройте профиль, выберите создание детского профиля и укажите возраст ребенка, после чего контент будет подбираться в соответствии с этой возрастной категорией. В нем также есть персональные рекомендации, история просмотров, подборки познавательных видео и программы для развития и обучения в увлекательном формате. При необходимости в одной учетной записи можно создать несколько детских профилей.

Вторым шагом может стать еще один уровень защиты – родительский контроль. Он пригодится, чтобы ребенок случайно не открыл контент с возрастными ограничениями или не совершил покупку. Для этого достаточно установить PIN-код. Он будет запрашиваться при доступе к защищенному контенту и функциям, которые вы хотите ограничить.

Настройка занимает всего несколько минут:

  1. Откройте настройки аккаунта MEGOGO.
  2. Выберите кнопку "Родительский контроль".
  3. Установите PIN-код и возрастное ограничение.
  4. При необходимости включите запрос кода при покупках.

Достаточно сделать это один раз, а дальше спокойно передать ребенку пульт – пусть выбирает мультики, шоу и познавательные видео для его возраста на MEGOGO.

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Айсулу Омарова
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