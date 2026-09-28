Обновлены уроки личной безопасности для детей в Казахстане

В Казахстане в детских садах, школах и колледжах обновлено содержание уроков личной безопасности. В программу вошли более 140 тем, посвященных рискам, с которыми дети и подростки могут столкнуться в реальной жизни и цифровой среде. Об этом Zakon.kz рассказали в Минпросвещения (МП).

Из релиза за 28 сентября 2026 года следует, что новые темы разработаны Министерством просвещения совместно с ЮНИСЕФ и профильными государственными органами.

"Программа охватывает личную и цифровую безопасность, профилактику правонарушений и мошенничества, действия при чрезвычайных ситуациях и вопросы сохранения здоровья", – отметили в пресс-службе МП РК в понедельник.

Содержание адаптировано с учетом возраста детей:

дошкольников учат безопасно вести себя с незнакомцами, обращаться за помощью и действовать, если они потерялись;

в начальной школе изучают личные границы, безопасность в интернете, подозрительные ссылки, правила поведения при пожаре и эвакуации;

для подростков предусмотрены темы буллинга и кибербуллинга, интернет-мошенничества, защиты персональных данных, фейковых новостей, дипфейков и безопасного использования искусственного интеллекта. Также рассматриваются ситуации давления, шантажа, вымогательства и преследования;

старшеклассники и студенты колледжей будут разбирать дропперство и схемы "легких денег", финансовое и трудовое мошенничество, опасные онлайн-знакомства, груминг, сталкинг, манипуляции и вербовку, а также риски вовлечения в противоправную деятельность.

"Уроки проходят еженедельно по 10 минут в рамках классного или кураторского часа. Главный акцент сделан на практике: дети разбирают реальные жизненные ситуации, учатся распознавать угрозу, защищать себя и понимать, к кому обращаться за помощью". Пресс-служба МП РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, заявил, что подрастающему поколению следует уделить особое внимание. По словам президента, школьники и студенты во внеучебное время должны быть вовлечены в созидательную деятельность: заниматься спортом, осваивать новые сферы полезных знаний, читать книги.