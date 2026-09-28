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#Спецпроекты
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Культура и шоу-бизнес

Казахстан и Россия обсудили выставку Третьяковской галереи и "Дни Эрмитажа"

культура, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 22:32 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев принял участие в XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Форум объединил 43 иностранные официальные делегации, 18 из которых возглавили министры культуры, сообщает Zakon.kz.

В рамках форума состоялась встреча Армана Кырыкбаева с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.

В начале встречи Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с гибелью казахстанских военнослужащих в Мангистауской области.

культура, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 22:32

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в сфере культуры и перспективы дальнейшего взаимодействия. В частности, речь шла о работе подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству и реализации совместных проектов. Пятое заседание Подкомиссии планируется провести в первой половине 2027 года в Астане.

культура, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 22:32

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Отдельное внимание было уделено совместным культурным проектам. 8 октября в Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева откроется выставка "Наследие эпохи. Искусство ХХ века из собрания Государственной Третьяковской галереи", в экспозицию которой войдут 30 произведений. Также стороны обсудили проведение проекта "Дни Эрмитажа" в Национальном музее Республики Казахстан.

культура, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 22:32

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Арман Кырыкбаев вручил Ольге Любимовой орден "Достық" II степени за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также развитие культурных связей между двумя странами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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